Cinq terroristes abattus par l'ANP à Ain Defla

L'opération d'élimination de ces terroristes a eu lieu vendredi après midi dans la commune d'El Annab, wilaya d'Ain Defla.

Le ministère de la Défense annonce que "suite à une opération de fouille et de recherche menée dans la zone Oued El Kebir commune d'El Annab, daïra d'Elabbadia wilaya de Ain Defla, un détachement de l'Armée Nationale Populaire a éliminé cette après midi le 12 mai 2017, quatre terroristes et récupéré quatre pistolets mitrailleurs de type kalachnikov et une grande quantité de munitions et divers objets".



Dans la matinée de la même journée, les soldats de l'ANP ont éliminé "un terroriste et récupéré un pistolet mitrailleur de type kalachnikov, suite a une embuscade tendu dans la zone de Zougagha, indique le communiqué du ministère de la Défense.



L'opération antiterroriste qui se poursuit toujours a permis en tout l'élimination de cinq terroristes.

Mercredi 10 mai, l'ANP a également éliminé un terroriste à Jijel et récupéré son arme de guerre. En avril, l'ANP a abattu cinq terroristes et arrêtés deux autres dans diverses opérations sur le territoire national.

