Un rassemblement de protestation devant le siège de la daïra de Mahdia (Tiaret)

Le calme ne semble pas être à l’ordre du jour de la localité de Mahdia, 50 km à l’est de Tiaret.

Après la manifestation devant la sûreté de daïra, le dimanche 30 avril, plusieurs dizaines de citoyens ont observé, hier mercredi, un autre sit-in devant le siège de la daïra pour protester contre l'injustice et le retard enregistré dans la finalisation des listes des bénéficiaires de logements sociaux. Il s'agit essentiellement de personnes dont les demandes datent de plusieurs années, voire même de décennies et qui aspirent à un relogement dans le cadre du logement public locatif.

"Notre patience a des limites et nous sommes nombreux à se demander pourquoi la commission de distribution des logements sociaux de la daïra tarde à rendre publiques les listes des bénéficiaires de ces logements dont la réalisation est complètement achevées, s'interroge un père de famille excédé. On sait que beaucoup de localités ont connu des distributions de logements, pourquoi pas nous ici ?".

Un autre nous accoste pour nous faire savoir que pour son cas, toutes les conditions exigées par les critères d'attribution de logement sociaux ont été remplies. D’autres, selon eux, réclament justice dans l’attribution et dénoncent le favoritisme et le clientélisme. Le propos oscille entre dépit et colère

Vers dix heures, la proposition d'une rencontre avec des responsables de la daïra a été refusé par les contestataires. Certains ont menacé de radicaliser leur mouvement et mettre les mesures qui s'impose dans le cas ou les réponses de la daïra seraient insatisfaisantes pour leurs revendications. Cette réponse témoigne d'une profonde rupture entre les citoyens et les pouvoirs publics ici à Mahdia.

Khaled Ouragh