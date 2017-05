Le MDS salue les boycotteurs et appelle à un sursaut

DENONCER la continuité dont vient de faire montre le pouvoir dans son utilisation de ces pseudo-élections comme moment nodal dans le processus – qu’il a réengagé notamment depuis 2012 – de recomposition politique autoritaire du champ politique. Car il vient, grâce à elles et malgré leur rejet massif par la société, de faire un pas de plus dans son action visant à museler toute voie démocratique autonome (et encore plus toute voie de “gauche”) qui puisse échapper à son contrôle dans le pays. Notamment en réduisant de fait, dans la nouvelle APN, la place qu’occupaient auparavant les partis “démocratiques” participationnistes (bien qu’ils aient “perdu leur âme”) au profit de “ses” partis-Etats et de “ses” alliés islamistes, tous soumis de plus en plus aux forces de “l’argent sale”.