Le roi Salmane "invite" Bouteflika au sommet avec les USA

Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah, a reçu mardi le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel al-Jubeir qui lui a remis un message du Roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, au président Abdelaziz Bouteflika.

Comme nous l’annoncions lundi, ce message contient une "invitation" à prendre part au sommet arabe-islamique américain prévu à Ryadh le 21 mai prochain.

A l'issue de cette audience au siège du Conseil de la nation, l'émissaire saoudien a déclaré "avoir transmis une invitation du Serviteur des Deux Lieux Saints de l'Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al- Saoud à son frère et ami le président Abdelaziz Bouteflika pour prendre part au sommet arabe-islamique-américain qui se tiendra à Ryadh le 21 mai prochain", indique le ministre saoudien. La venue du ministre saoudien des Affaires étrangères survient au moment où le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, est à Berlin. Quant à Abdelkader Messahel, ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, il s'agite et se dépatouille pour s'imposer sur la scène libyenne.

Dans cette affaire, la monarchie saoudienne joue les rabateurs au profit du président américain. L'Algérie qui a eu à se dresser contre les décision de l'Arabie saoudite au sein de la Ligue arabe dans les guerres syrienne et yééménite va-t-elle devoir obtempérer ?

Sofiane Ayache