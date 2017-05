Conférence de François Burgat au Forsem de Lyon : "Comprendre l'islam politique"

Sciences Po Lyon et le FORSEM ont le plaisir de vous inviter à une conférence débat le mardi 9 mai 2017 à 18h00 sur le thème : "Comprendre l'islam politique"

Avec

François Burgat*, politologue, directeur de recherche à l'Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman (IREMAM) à Aix-en-Provence auteur du livre "Comprendre l'islam politique: une trajectoire de recherche sur l'altérité islamiste", 1973-2016, Paris, La Découverte. La conférence débat avec François Burgat autour de son dernier livre sur l'altérité en islam sera au centre d'un débat contradictoire avec Lahouari Addi qui fera une intervention d'une vingtaine de minutes sur le livre susmentionné.

* "J’appréhende en effet le phénomène islamiste dans le contexte général du processus de décolonisation, dont il constitue une des facettes. J’y vois un phénomène très vaste, en grande partie réactif, qui ne se réduit pas à l’une ou l’autre de ses expressions. J’ai donc pris le parti d’affirmer que l’appellation “islamiste” devait être maniée avec une extrême prudence. D’abord parce qu’elle est connotée et “idéologisée” de façon exclusivement négative notamment – mais pas seulement – auprès des opinions occidentales. Ensuite parce qu’elle renvoie à une trop grande diversité de positionnements et de modes d’action politique pour être réellement fonctionnelle.

L’“islamisme” désigne aujourd’hui des courants qui vont de Rached Ghannouchi – le co-concepteur de l’une des constitutions les plus démocratiques et les plus laïques du monde arabe – à Aboubakr al-Baghdadi et aux pratiques radicalement sectaires qu’on lui connaît. C’est donc un de ces mots-valises qui font en réalité, tant leur charge émotionnelle est forte, plus de bruit que de lumière."

Le mardi 9 mai 2017 à 18h00 à Sciences Po Lyon

Grand Amphi

4, rue du professeure Appleton Lyon 7ème

(Tram T2, station centre Berthelot)

Entrée libre

Organisé par Sciences Po Lyon et FORSEM

Vous trouverez le détail sur le site : www.forsem.fr