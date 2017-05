Il était venu remercier Jhon Terry : un fan algérien fait la une de la presse anglaise ! (Images)

Chelsea a gagné hier son match 3 à 0, contre Middlesbrough, et file vers le titre de champion d’Angleterre. Mais l’événement reste sans doute la fin (très proche) de l’aventure de Jhon terry avec les Blues.

Malgré cela, les caméras de télévisions et les prestigieux journaux anglais, ont remarqué une banderole brandit par un fan algérien où il était écrit : "John Terry ... Je suis venu directement d’Algérie pour vous remercier. Plus de 700 matches ... 14 trophées ... vous méritez d’être le meilleur".

Le prestigieux journal The Sun a même dédié toute une tribune pour souligner le déplacement fait par l’Algérien. "Vous resterez le meilleur " John Terry remercié par un fan de Chelsea venu d'Algérie pour ses services au club, titrait le tabloïd britannique. Le journal écrit que " le chef de Baggies, Tony Pulis, était au Bridge pour regarder la dernière performance de Terry et était sans doute aussi impressionné que le fan algérien qui a fait un effort spécial pour saluer son joueur favori. "

L’autre grand journal anglais, The Mirror, a également souligné l’événement avec une tribune titrée : " Un fan algérien a fait tout le chemin depuis l’Algérie pour remercier John Terry ".

L’algérien a fait le Buzz sur les réseaux sociaux et son geste a ému les fans du club de Chelsea.

Jhon Terry est une véritable légende vivante en Angleterre. Il a remporté cinq coupes de FA, trois coupes de la ligue anglaise, une league Europa, quatre championnats de Premier league, et une Ligue de champions avec Chelsea.

Terry, 36 ans, a remercié les fans de Blues dans une lettre ouverte suite à sa décision de quitter Stamford Bridge.

Il a écrit: "Ce fut la décision la plus difficile de ma vie pour moi et pour ma famille, mais j'ai toujours envisagé de partir dans les bonnes conditions, dans le bon sens et au bon moment - et c'est maintenant".

