EXCLUSIF. Le Caire double Messahel, Ryadh convoque Alger,...

Messahel-Lamamra, une diplomatie bicéphale dépassée par les enjuex internationaux

Exclusif- Les différentes parties libyennes rivales signeront finalement un accord global de réconciliation le 15 mai au Caire pendant que le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, continue de s’agiter en organisant des rencontres folkloriques où les festins, organisés en Libye et à Alger, aux frais de l’Algérie, ont pris le dessus sur toute action diplomatique sérieuse. Puisque la chanteuse Lamia Maadini, recrutée pour l’occasion, parvient à couvrir de sa voix langoureuse les discussions sibyllines des hôtes et de leurs invités.