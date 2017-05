Les lauréats des prix littéraires de la fondation Tiregwa pour l’année 2967/2017

Nous avons le plaisir de vous annoncer les résultats de l’édition 2016-2017 des concours littéraires que la fondation Tiregwa organise chaque année. Il s’agit du Prix Belɛid At Ʃli de la meilleure nouvelle écrite en tamazight que la fondation Tiregwa organise chaque année depuis 2012, le Prix Arraz Racid Ʃellic du meilleur roman depuis 2014, le Prix Arraz Ʃli Azayku de la meilleure création amazighe depuis 2015.

Il est à rappeler que l’instauration de ces prix littéraires par la fondation entre dans le cadre de sa mission qui est la promotion de la langue et de la culture amazighes, dont le but est l’encouragement de la production dans notre langue et la promotion ses auteurs.

Prix Rachid Aliche (Arraz Racid Ʃellic At Musa), 3ème édition

Le lauréat du Prix Rachid Aliche du meilleur roman de la fondation Tiregwa, est l’écrivain Salem Zenia pour son nouveau roman intitulé "Aẓar n Tagut", éditions Tira, 2016.

Ayyuz! Toutes nos félicitations pour l'écrivain-poète Salem Zenia.

Prix Ali Azayku (Arraz Ʃli Azayku), 2ème édition

Le lauréat du Ʃli Azayku de la meilleure création en tamaziɣt au Maroc de la fondation Tiregwa est le poète Mohamed Ouagrar pour la qualité de sa poésie, de l'originalité de sa langue et la diversité des thèmes qu'il aborde.

Ayyuz! Toutes nos félicitations pour le poète Mohamed Ouagrar.

Prix Belaid At Ali (Arra Belɛid At Ʃli) 4ème édition

Les lauréats du Prix Belɛid At Ʃli du concours de la meilleure nouvelle écrite en tamazight pour sa quatrième édition sont :

- 1er Prix : Samir Tighzert, avec sa nouvelle "Tizlit n umeɣbun"

- 2ème Prix : Nassima Khukhi, avec sa nouvelle "Aselmad-iw"

- 3ème Prix : Nawal Maouchi, avec sa nouvelle "Tafekka mm sin yiziɣran"

Ayyuz! Toutes nos félicitations pour les lauréats.

Ottawa, le 07 mai 2017

Faouzi At Ḥmed Chelibane

Président de la fondation Tiregwa.