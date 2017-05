Louisa Hanoune craint un putsch contre Bouteflika (Vidéo)

Louisa Hanoune, dit craindre un putsch contre le président de la République Abdelaziz Bouteflika, car, selon elle, le nouveau parlement est mandaté pour préparer sa destitution, à l'image du scénario Brésilien ou vénézuélien!

"Il y a des relents putschistes dans cette assemblée. J’ai l’impression qu’on est en train de préparer un véritable putsch qui, comme au Brésil, passerait par l’APN " a-t-elle mis en garde dans un entretien vidéo accordé à notre confrère TSA. Puis d'accuser des composantes à l’intérieur des partis comme le FLN et le RND de travailler dans l'ombre pour destituer Bouteflika. "Je pense que si on ne stoppe pas ce processus, il va avaler ce pays".

La chef du parti des travailleurs estime que Bouteflika est un anti-libéral modéré, et de ce fait, il gène les intérêts des ultra-libéraux du pays.

Par ailleurs, Louisa Hanoune croit que pour la sauvegarde du pays, le scrutin soit être invalidé. "Pour la sauvegarde de ce pays, cette Assemblée ne doit pas siéger". Elle souligne également les nombreux dépassements et fraudes qui ont émaillé le scrutin du 4 mai. Enfin, elle n’exclut pas de descendre dans les rues pour protester, dit-elle, contre ce viol de la volonté populaire. "Je suis déjà sortie en étant députée et on m’a tabassée en 2000 et 2003 pour la Palestine et l’Irak. L’Algérie vaut bien quelques coups non ? Même un passage à tabac, ce n’est pas un problème ", estime la responsable politique qui a hérité de 11 sièges dans le nouveau parlement.

La rédaction