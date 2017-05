Elections législatives : les chiffres du désaveu populaire

Pour 48 wilayas, 548 daïras et 1541 communes nous avons dressé à partir des données provisoires du Ministère de l’intérieur le taux de vote pour les partis et les indépendants en soustrayant les bulletins nuls.

Le taux de bulletins nuls rapportés au nombre de votants est d’environ 25% et plus de 9%par rapport aux inscrits.

Comme pour la moyenne nationale, nous avons 2.098.324 bulletins nuls cela nous donne un taux de vote pour les partis et les indépendants en soustrayant les bulletins nuls de 28,8% contre 37,02% y compris les bulletins nuls : conclusion environ 67% ne font plus confiance aux partis traduisant par là le divorce Etat-citoyens tant au niveau central que local.

Nous avons 20 wilayas en ligne rouge dont le taux est inférieur à 30% avec le record de la wilaya d’Alger 14,5% où habite paradoxalement le taux les plus élevés de cadres supérieurs exerçant dans différents ministères et sociétés privées et publiques avec 14,5%.

Alger……(bulletins nuls) 261927 (taux partisan) 14,5%

Constantine 47155………………………… 17,9%

Boumerdès 37257……………………… 19,9%

Annaba…… 46251………………………… 24,7%

Tindouf…… 22005………………………… 21,9%

Béjaïa……… 13473………… 15,9%

Béchar……… 30610………… 26,7%

Blida………… 96418………… 29,4%

Bouira…… 24647… 21,6%

Tizi Ouzou 16544………………………… 14,9%

Djelfa……… 79621……………………… 27,7%

Sétif……… 121483……………………… 21,6%

Skikda…… 56224………………………… 28,2%

Tipaza……… 56995……………………… 22,1%

Mila………… 31547……………………… 23,0%

Aïn Defla… 43498……………………….. 25,4%

Relizane…… 29290………………………… 28,8%

Wilayas Bulletins nuls % votants sans bulletins nuls 1 Adrar………………………………….18812 ………………………44,3%

2 Chlef………………………………… 44398……………………… 22,3%

3 Laghouat………………………….26857……………………………43,2%

4 Oum El-Bouaghi……………… 27299………………………23,7%

5 Batna……………………………….36161…………………………..40,5%

6 Béjaïa…………………………………13473…………………………15,9%

7 Biskra……………………………… 35893……………………………33,0%

8 Béchar……………………………… 30610…………………………26,7%

9 Blida………………………………… 96418…………………………29,4%

10 Bouira………………………………24647………………………… 21,6%

11 Tamanrasset…………………………….15481…………………..46,8%

12 Tébessa…………………………………….13896…………………37,1%

13 Tlemcen……………………………90036…………………………29,7%

14 Tiaret…………………………………………46216…………………33,6%

15 Tizi Ouzou…………………………16544…………………………14,9%

16 Alger…………………………………261927………………………14,5%

17 Djelfa……………………………… 79621……………………… 27,7%

18 Jijel…………………………………………..30896………………….52,8%

19 Sétif…………………………………121483……………………… 21,6%

20 Saida……………………………………….22544…………………32,5%

21 Skikda………………………………56224…………………………28,2%

22 Sidi Bel Abbes…………………………47727… …………..31,6%

23 Annaba…………………………… 46251………………………24,7%

24 Guelma……………………………………2851…………………..30,6%

25 Constantine………………………47155…… ……………17,9%

26 Médéa…………………………………… 54086…………………………….35,0%

27 Mostaganem………………………….110515…………………………….33,9%

28 M'Sila……………………………………… 45386…………………………….36,0%

29 Mascara…………………………………..61034…………………………….37,8%

30 Ouargla……………………………………14821……………………………..33,7%

31 Oran………………………………………..97140……………………………..36,1%

32 El-Bayadh……………………………….16296……………………………… 41,7%

33 Illizi…………………………………………. 6203……………………………….52,6%

34 Bord-Bou-Arréridj…………………. 36482………………………………33,3%

35 Boumerdès……………………… 37257……………………… 19,9%

36 El-Taref……………………………………25841………………………………34,8%

37 Tindouf…………………………… 22005…………………………21,9%

38 Tissemsilt…………………………………20546………………… 70,9%

39 El Oued……………………………………10564………………..40,8%

40 Khenchela……………………………….10735…………………..42,9%

41 Souk Ahras………………………………19948………………… 31,7%

42 Tipaza……………………………… 56995……………………… 22,1%

43 Mila………………………………… 31547……………………… 23,0%

44 Aïn Defla……………………………43498………………………..25,4%

45 Naâma……………………………….19292………………… 34,2%

46 Aïn Témouchent………………37545………………..39,8%

47 Ghardaïa…………………………….11743………… ……34,5%

48 Relizane…………………………… 29290…………………28,8% Total…moyenne nationale ………2.098.324………28,8%

Dr Abderahmane Mebtoul

N.B. : Ces calculs ont été réalisés par nos équipes : toute reproduction doit mentionner la source