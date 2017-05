Déclarations de Riadh Mouakher : l’Algérie convoque l’ambassadeur de la Tunisie

L'ambassadeur Tunisien en Algérie, Abdelmadjid El Ferchichi, a été reçu, ce dimanche, au siège du ministère des Affaires étrangères à Alger, au sujet des propos jugés inadéquats sur l’Algérie, proférés par le ministre tunisien des Affaires locales et de l'Environnement en déplacement en Italie.

"L'ambassadeur de Tunisie à Alger, Abdelmadjid El Ferchichi a été reçu ce jour au ministère des Affaires Étrangères où il lui a été demandé de fournir des clarifications au sujet des déclarations attribuées au ministre tunisien des Affaires locales et de l'Environnement, Riadh Mouakher, en marge de la conférence (Tunisie, espoir en Méditerranée), organisée par la fondation Craxi, à Rome le 4 mai courant", indique sobrement un communiqué du Ministère des Affaires étrangères.

Le communiqué précise également que "ces propos à l'égard de l'Algérie ont suscité des interrogations, autant au plan populaire qu'au plan officiel".

Pour rappel, le ministre tunisien des Affaires locales, avait maladroitement déclaré à Rome : "Quand on me demande où se situe la Tunisie, je ne vous cache pas que je préfère répondre qu’elle se trouve sous l’Italie. C’est mal vu de dire que la Tunisie se trouve entre l’Algérie, un pays communiste, et la Libye, un autre pays qui fait peur". Voilà qui indique combien ce ministre soit il est cynique, soit ignorant de la géopolitique ou encore les deux à la fois avec la mauvaise foi en argument.

La rédaction