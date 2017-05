4.500 millionnaires vivent en Algérie, selon New World Wealth

Ils sont des milliers de millionnaires à prospérer en Algérie, selon le cabinet d'études britannique New World Wealth et une banque mauricienne.

Ce réjouissant rapport, mené par un cabinet d'étude britannique New World Wealth et une banque mauricienne AfrAsia Bank, intitulé 'Wealth Africa Report", révèle que 4.500 millionnaires vivent en Algérie. Ce cabinet établit un classement des pays africains qui abritent le plus de millionnaires. En l'espèce, l'Algérie se positionne à la 7e place, en 2016. L'Afrique du Sud est arrivée en tête de ce classement sonnant et trébuchant.

Parmi les millionnaires recensés sous nos cieux, 180 d'entre eux possèdent au moins 30 millions de dollars. Une paille ! Le rapport indique que 90 d'entre eux sont essentiellement basés à Alger. Cependant, 1.900 sur les 4.500 millionnaires recensés par ce rapport sur le territoire national vivent dans la capitale.

En tête du peloton des richissimes du continent noir, c'est l'Afrique du Sud avec 40 400 millionnaires, suivie de l’Égypte et ses 18 100 millionnaires. La République Démocratique du Congo et le Rwanda ferment le classement avec 600 millionnaires chacun.

Il est à croire que pendant qu'avec la rente pétrolière, il y en a qui ont fait leur beurre pendant que la majorité peine à joindre les deux bouts.

La rédaction