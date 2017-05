Le RND obtient trois députés à Batna

Pour le RND, le pari est enfin gagné puisqu'il a pu obtenir plus de sièges dans l’assemblée populaire nationale. S

Barkat Belgacem, secrétaire général de wilaya de Batna et député pour la 3e fois successive, a indiqué au Matin d'Algérie que son parti a obtenu trois sièges à Batna contrairement à la dernière fois, ou il a obtenu deux sièges. "Notre objectif était de remporter plus mais bon je suis content, il faut faire avec", a indiqué Barkat Belgacem, le secrétaire général de wilaya.

Il est à rappeler que bon nombre d’Algériens estiment avoir des préoccupations plus urgentes. La chute des prix du pétrole depuis juin 2014 a carrément déséquilibré le système économique du pays. Et ceci en l’espace de deux années, c'est-à-dire que l’Algérie a perdu 70 % de ses revenus liés aux hydrocarbures, sa principale ressource. A ce propos, l’Etat n'ayant pas anticipé à la diversification économique, se voit contraint d’augmenter les taxes et à diminuer les importations, couper dans les investissements publics et commencer à reformer le système social.

A noter aussi que le taux de participation aux élections législatives au niveau de la wilaya de Batna a atteint cette fois-ci les 46,27%.

Abdelmadjid Benyahia