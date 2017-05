Le prophète Mohammed "ascendant" de Marine Le Pen par sa mère, persiste le généalogiste!

Une dépêche AFP qui reliait Marine Le Pen au prophète Mohammed avait été publiée puis retirée il y a quelques jours.

L’AFP expliquait alors, que la dépêche avait été mise en ligne par erreur. Le généalogiste auteur de cette affirmation, un certain Jean-Louis Beaucarnot, est un véritable expert, co-auteur d’un ouvrage Le Dictionnaire étonnant des célébrités (First), et ancien animateur sur RTL .

Jean-Louis Beaucarnot maintien ses propos, et explique au magazine Français Marianne que Marine Le Pen descend bel et ien de Mohammed, mais "à la cinquantième génération". La connexion se fait du coté maternelle de Marine Le Pen. "Par sa mère, Marine Le Pen descend d'une famille aveyronnaise, émergente socialement, et dont une parente s'appelle Anne de Roquefeuil. Celle-ci descend du roi de France Louis VI le Gros, qui lui-même a pour ascendants des rois d'Angleterre et des rois d'Espagne", expliquait le généalogiste et intervenant à l'Ecole des Chartes.

LIRE AUSSI: Une bourde de l'AFP fait de Marine Le Pen une descendante du prophète Mohammed !

C'est là qu'on se rapproche du prophète Mahomet poursuit l’expert: "Un haut-fonctionnaire espagnol s'est marié avec une Omeyyades d'Andalousie, du temps de l'Espagne musulmane. Parmi les aïeuls de cette personne, figurent tout un tas de califes syriens, jusqu'à remonter au prophète Mahomet", conclut à ce sujet Jean-Louis Beaucarnot.

La rédaction