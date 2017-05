Cinq terroristes éliminés et deux autres arrêtés par l'ANP en avril

Cinq terroristes ont été abattus et deux autre arrêtés par les forces de l'Armée nationale populaire (ANP) qui ont saisi une importante quantité de munitions et de kif traité en avril dernier, indique un bilan de l'ANP.

Trois dépouilles de terroristes ont été découvertes par les forces de l'ANP, selon le même bilan qui indique que trois terroristes se sont rendus aux services de l'ANP qui ont arrêté 11 éléments de soutien aux groupes terroristes et détruit 67 casemates.

Les détachements de l'ANP ont récupéré deux RPG, 6 projectiles, deux mitrailleurs de calibre 14,5 mm, 17 chaines à munitions pour lesdits mitrailleurs, 1 mitrailleur de calibre 12,7 mm, 1 mitrailleur de type Dictariov et trois mitrailleurs FM.

Durant la même période, les éléments de l'ANP ont récupéré 12 chaines à munitions pour mitrailleurs FM, 17 kalachnikov, 18 chargeurs à munitions, 1 fusil Simonov et 3 pistolets automatiques. 14 fusils de chasse, 3 fusils artisanaux, 5.774 balles de différents calibres ont également été récupérés. Un atelier de fabrications d'explosif a été découvert, contenant deux tonneaux de produits explosifs, 2kg de produits explosifs, 305 kilos de poudre, une ceinture d'explosifs. Six mortiers artisanaux, 9 bombes artisanales ont été retrouvés par les éléments de l'ANP qui ont également détruit 93 mines artisanales et récupéré un matériel de communication satellitaire et 6 jumelles. Ils ont également détruit 2 véhicules 4X4.

Concernant la lutte contre la trafic de drogue, les détachements de l'ANP ont arrêté 20 trafiquants de drogue et saisi 28,37 quintaux de kif traité et 37.168 comprimés psychotropes et arrêté 207 contrebandiers et 966 migrants clandestins.

D'autre part, une tentative de contrebande de 112.779 litres de carburant a été déjouée, outre la saisie de 46.962 tonnes de denrées alimentaires, outre la récupération de 88 marteaux-piqueurs, 101 groupes électrogènes et 67 véhicules, auxquels s'ajoute la saisie de 4.200 unités de produits pyrotechniques, 12 quintaux de tabac et 10.608 unités de différentes boissons. Les forces de l'ANP ont sauvé 10 marins au large de la mer.

APS