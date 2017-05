Le ministre de l'intérieur algérien charge les jeunes Youtubers (Vidéo)

Le ministre de l'Intérieur, Noureddine Bedoui, considère que les jeunes algériens qui ont appelé sur le net, à boycotter les législatives du 4 mai, étaient inconscients, même s’il disait être " fier d’eux"!

Lors du forum de la radio algérienne, il a appelé ces jeunes à " utiliser cette technologie au service du pays "!

" Je suis fier de cette jeunesse agissante qui exploite les espaces démocratiques en Algérie ", entonnait-il avec une pointe de sarcasme. Pour le ministre " de nombreux exemples de jeunes qui ont une grande conscience, s’emploient à aider le pays. " Nous n’avons pas seulement ceux qui critiquent. Beaucoup de jeunes veulent préserver ce pays ". Sous-entendu que, ceux qui les critiquent veulent lui nuire ! La main étrangère n’est jamais bien loin, pour le clan présidentiel, à chaque fois que quelqu’un émet la moindre remarque ou critique, car, apparement, le pays c’est eux, et l’état algérien aussi. " On connaît cette grande toile, et elle a des ramifications au-delà de pays, et bien souvent à l’extérieur. Il faut donc être vigilant et responsable, car, indique-t-il, " à chaque fois qu’on veut détruire un pays, on vise d’abord ses institutions ".

Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a rappelé que l’abstention n’était pas dans l’intérêt du pays en confiant ne pas avoir peur de l’abstention." Nous n’avons pas peur de l’abstention, mais nous craignons pour notre pays ", a-t-il déclaré, en affirmant que les dangers sont réels, c’est pourquoi, ajoutera le ministre " nous continuons à rappeler aux Algériens l’importance de la paix et de la stabilité ".

Pour rappel, de nombreux jeunes Youtubers ont appeler à boycotter les législatives du 4 mai prochain. Leurs podcasts sont devenus viraux et ont été visionnés des millions de fois, au grand dam du pouvoir algérien.

