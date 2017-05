Rassemblement républicain des Franco-Maghrébin le 4 mai à Paris contre le FN

Un rassemblement républicain des Franco-Maghrébin est prévu le 4 mai à Paris contre le FN et pour un France fraternelle et rassemblée.

Nous, citoyens français d’origine maghrébine, d’obédiences politiques diverses, de toutes confessions ou sans confession, viscéralement attachés à ce pays et à ses valeurs républicaines, nous ne pouvons nous résoudre à imaginer la France gouvernée par le Front national et ses affidés.

Porter au pouvoir le Front National serait commettre une faute historique. Gardons à l’esprit les moments les plus sombres de l’histoire contemporaine et le rôle joué par les mouvements fascistes dont le Front National et ses succursales sont les héritiers. Le prix payé par l’humanité est dans toutes les mémoires.

Nous rejetons en bloc le projet de société proposé par Marine Le Pen. Il est basé sur le repli, l’exclusion, le mensonge et la xénophobie. Il embraserait notre pays et exacerberait les tensions régionales. Les Franco-Maghrébins et autres groupes issus de l’immigration récente seraient les premières cibles de Mme Le Pen.

Nous refusons aussi son programme économique archaïque qui – s’il venait à être appliqué - se traduirait sans aucun doute, par une aggravation du chômage et un appauvrissement généralisé. Un tel programme produirait une crise sociétale et une régression économique sans précédent.

Toutes les valeurs auxquelles nous tenons sont en contradiction avec ce projet : liberté, humanisme, ouverture, progrès, et, par-dessus tout, fraternité.

Nous inscrivons notre mobilisation dans un refus absolu de la perspective d’un tel désastre.

Nous vous donnons RV jeudi 4 mai pour réaffirmer notre détermination à faire barrage au Front National, et le dimanche 7 mai à l’exprimer dans l’isoloir.

Adresse : Salle Colonne, 94 Boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris. Métro Glacière.

Horaire : 19:30-21:30

Inscription gratuite et obligatoire sur :

https://www.weezevent.com/rassemblement-republicain-des-franco-maghrebins-contre-le-fn