Le syndicat Snategs annonce une grève nationale de trois jours à Sonelgaz

Le syndicat national autonome de travailleurs d’électricité et du gaz nous a fait parvenir le communiqué suivant annonçant une grève.

Le syndicat national autonome de travailleurs d’électricité et du gaz dénonce énergétiquement les violations quotidiennes par le Groupe Sonelgaz des lois algériennes et internationales, faisant fi de toutes les valeurs morales, profitant du silence du gouvernement de notre pays, qu’on exhorte à intervenir rapidement et mettre un terme à ces pratiques dignes des régimes dictatoriaux d’une ère révolue, pratiquées par les dirigeants du Groupe Sonelgaz contre des travailleurs et syndicalistes ne revendiquant que leurs droits, et porteurs de revendications socioprofessionnelles reconnues légitimes.

Une vague de menaces et convocations en conseil de discipline adressées à des délégués syndicaux du SNATEGS, une campagne féroce menée contre des honnêtes, intègres et autonomes travailleurs, par des pseudo-responsables et dirigeants à la solde de corrompus, de voleurs et dilapidateurs de l’argent des travailleurs.

Aujourd’hui, le 30/04/2017, un autre coup a été asséné aux soi-disant responsables autistes, par de courageux et valeureux travailleurs des wilayas de Béjaia, Tizi-Ouzou, Sétif, Mila, Oum El Bouagui et Tébéssa, lesquels ont répondu massivement à l’appel lancé par le bureau national du SNATEGS pour exiger le respect des libertés individuelles et syndicales, et exiger l’abandon sans conditions des sanctions ainsi que réaffirmer la détermination des militants du Syndicat autonome de travailleurs d’électricité et du gaz à poursuivre ce combat pour la libération des travailleurs du Groupe Sonelgaz des hordes de l’esclavage vécues depuis plus d’une décennie.

Le syndicat national autonome des travailleurs d’électricité et du gaz, lance un appel aux travailleurs et travailleuses à rejoindre les rangs par des adhésions massives au syndicat autonome, et ainsi à prendre part à ce mouvement de protestation national dirigé et mené par des Hommes et Femmes déterminés, qui refusent d’abdiquer et demeurent fidèles au serment de poursuivre cette lutte pour le recouvrement de notre (votre) dignité perdue et bafouée.

Nous appelons les adhérents (es) travailleuses et travailleurs des wilayas de Tebessa, Oum El Bouagui, Mila et Sétif, à tenir des rassemblements au niveau de leurs Directions respectives, le mardi 02 mai 2017, pour exiger la levée sans conditions des sanctions, et l’arrêt immédiat des intimidations et pressions exercées sur les travailleurs visant l’asservissement et l’humiliation des travailleurs.

Nous annonçons que la 3ème étape du mouvement de protestation "Dignité3" consiste en l’appel à une grève nationale de 03 jours, les 09, 10 et 11 mai prochains, et nous nous réservons le droit de tenir sans préavis un sit-in national au niveau de la Grande Poste de la capitale, pour exiger le respect des libertés syndicales, inexistantes au niveau des Sociétés/Unités du Groupe Sonelgaz .

صامدون ... موحدون ... منتصرون

Gloire à Nos Valeureux Martyrs

Vive l’Algérie, vive Sonelgaz

VIVE SNATEGS

Le Secrétaire Général

Abdelkader Kouafi