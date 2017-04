L'autonomie des "douze salopards"(*)

Pendant les années de feu où le peuple algérien combattait pour sa libération, les planqués de l'extérieur, de l'autre côté des frontières (Boussouf, Boumédiène, … et leurs hommes de main) préparaient déjà la prise du pouvoir en accumulant les forces nécessaires pour le coup d'après. Plus de 50 après, l'Algérie paie encore les dégâts du putsch de l'été 1962.

Ce rappel est nécessaire car cette prise du pouvoir de 1962 par la violence structure durablement la société algérienne. De plus, la super-centralisation de la vie politique et la main-mise sur le pouvoir et sur l'économie d'une oligarchie issue du ''système FLN'' en est une composante majeure.

Pour mettre fin à cette situation de monopole sur la vie publique et le bradage des richesses nationales, des initiatives diverses commencent à émerger au sein de la société pour proposer des projets de décentralisation, de régionalisation, voire d'autonomie des régions. Le MAK (Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie) en est une des illustrations les connues.

Un argumentaire de poids milite pour ces projets en rappelant souvent l'existence des six wilayas historiques, réellement autonomes, qui ont permis de conduire avec efficacité la guerre d'indépendance.

il est opportun de rappeler ici que le même ''système FLN'', à travers le MALG (1) de Boussouf et l'EMG de Boumédiène, avait alors déployé toute son énergie pour contrôler ces wilayas, par la centralisation du système de radio-communication et le noyautage, la rétention de l'armement, et à assassiner ou ''vendre'' les colonels responsables de ces wilayas à l'armée française, afin de faire le vide et de préparer la prise du pouvoir de 1962. Les faits sont connus.

Aujourd'hui, bien avant la maturation des projets d'autonomie des régions, à travers tout le territoire national à divers degrés d'avancement, le ''système FLN'' a déjà un coup d'avance : tout faire pour court-circuiter tout projet d'autonomie réelle par le noyautage des initiatives et préparer (dans la clandestinité habituelle) les textes nécessaires pour les vider de leur contenu (le dépouillage des APC de leurs prérogatives en est une illustration ; la manipulation de l'Aârach/Aârouch en est une autre) et sur un autre plan, déployer sa force de frappe pour manipuler les partis politiques et mobiliser les auto-stoppeurs politiques et les maffias locales pour fournir le personnel politique afin de conduire et concrétiser selon leur goût les projets d'autonomie dans chacune des régions d'Algérie.

Nous aboutirions alors à la ''décentralisation du système FLN'' et nous aurons, de l'Ouest à l'Est et du Nord au Sud de notre pays des ''autonomies des 12 salopards''.

C'est bien connu, dans le traitement des cancers, les médecins déploient toute leur énergie pour éviter la migration des cellules cancéreuses. Il en est de même en politique : extirper d'abord le mal avant d'envisager le déploiement. Dégager d'abord le ''système FLN'', c'est la seule voie de salut.

Aumer U Lamara

Notes :

(*) Tous les citoyens de Tizi Ouzou et de la région connaissent le ''Boulevard des 12 salopards'' (réellement boulevard des frères Belhadj), dénommé ainsi par la population et caractérisant le butin type de la maffia du béton et du foncier à Tizi-Ouzou. Notre exprimons ici notre respect à la mémoire des frères Belhadj qui se sont sacrifiés pour une autre Algérie.

(1) MALG (Ministère de l'Armement et des Liaisons Générales) ; EMG (Etat-Major Général).