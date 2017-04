Reddition d'un terroriste à l'ANP à Bordj Badji Mokhtar

Un terroriste en possession d'un pistolet mitrailleur de type kalachnikov et d'une quantité de munitions, s'est rendu, ces dernières 24 heures, aux autorités militaires de Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire, le terroriste recherché dénommé S. Sidi Ali s'est rendu, hier 29 avril 2017, aux autorités militaires de Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), en possession d'un pistolet mitrailleur de type kalachnikov et d'une quantité de minutions", note la même source. A Constantine, dans la zone d'El Arima, l'ANP a découvert samedi un fusil semi-automatique, un fusil de chasse, un pistolet automatique, une ceinture explosive, ainsi qu’une quantité de munitions et d’explosifs suite à une opération de recherche et de ratissage.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a intercepté à Ouargla (4e Région militaire), "un contrebandier à bord d'un camion chargé de 4.200 unités d'articles pyrotechniques".

A In Guezzam (6e Région militaire), un autre détachement de l'ANP "a arrêté 10 contrebandiers et saisi un véhicule tout-terrain et divers outils d'orpaillage, tandis que 21 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Béchar, Adrar, Tlemcen et Tiaret", ajoute le communiqué.

APS