Quand des youtubers enflamment les candidats aux "législatives" (Vidéo)

Elles pèsent des millions de vues, elles sont réalisées par des jeunes particulièrement sarcastiques, les vidéos critiquent ont fait leur apparition sur le web. Les youtubers algériens se lâchent contre les élections, le pouvoir et tous ces prétendants qui enfument les électeurs avec leurs promesses.

A défaut d'espaces d'expression, les jeunes Algériens opposés au vote se réfugient dans les réseaux sociaux. Ils sont nombreux à torpiller les législatives mais la palme de la satire revient à Kamal Labiad, un internaute qui a posté il y a huit jours une vidéo particulièrementcorosive. L'internaute a détourné un film de zombies pour produire une vidéo de 2 min13 assez caustique. Son titre ? "La takon Chiyyat" (Ne sois pas un cireur de pompes) parodie et s'esclaffe de ces valets de Bouteflika. Dans des scènes relevées, on voit assis à l'arrière d'une berline avançant à vive allure, le président Bouteflika sous forme de robot électrifié. On reconnaît parmi les poursuivants chiyatine, Sellal, Ouyahia, Ould Abbès, Saadani, Louisa Hanoune, Baha Eddine Tliba, le milliardaire d'Annaba candidat du FLN, le patron d'Ennahar...

Le message est sans appel : "N'allez pas voter" annonce le youtuber.

La vidéo de DZ Joker postée le 27 avril est du même acabit. Baptisée DZjoker Mansotich, la vidéo affiche son insolence et sa critique sans concession du pouvoir et ses pratiques. Le propos est solennel, vertical et la musique bien soignée. Elle affiche déjà plus de 1,8 millions de vues.

A défaut de rire des meetings désincarnés des nombreux candidats, les jeunes Algériens se réfugient sur la toile pour s'adonner à leur génie mordant. De nombreuses vidéos tout aussi sarcastiques que celle de Kamal Labiad sont mises en ligne sur Youtub depuis quelques jours.

Sofiane Ayache

Deux vidéos