Peu de candidats aux "législatives" du 4 mai prochain parlent du chef de l'Etat qui ne parle pas, qui ne marche pas, qui n'a jamais été élu...Si l'Algérie était un pays sérieux, la première chose à faire serait de dire à M. Abdelaziz Bouteflika de rentrer chez lui et d'élire ensuite, une fois pour de vrai, dans une vraie élection, un président...Ensuite, une constituante, fruit du labeur de députés vraiment élus, tenterait de tracer une feuille de route consistante pour donner de l'espoir et du rêve à tous les Algériens.

Si l'Algérie était un pays sérieux, on n'emprisonnerait pas des militants des droits humains qui n'ont commis aucun crime, on libérerait tout de suite le docteur Fekhar Kameleddine et tous les mozabites qui sont avec lui ; on libérerait aussi tous les prisonniers d'opinion comme c'est le cas de Slimane Bouhafs...Si l'Algérie était un pays sérieux, on n'écrirait pas dans le préambule de sa constitution que la terre de Saint-Augustin, de Benaï Ouali, de Didouche Mourad, de Zighout Youcef, de Moufdi Zakaria, de Matoub Lounès, de Kateb Yacine, est arabe...

Si l'Algérie était un pays sérieux, l'armée et les services secrets ne feraient pas de la politique pour faire perdurer, éternellement, le régime. Si l'Algérie était un pays sérieux, on aurait déjà créé plusieurs journaux en langue kabyle, tout comme on aurait encouragé l'enseignement obligatoire dans cette langue...Si l'Algérie était un pays sérieux, on aurait fait la même chose avec les autres langues berbères.

Si l'Algérie était un pays sérieux, on aurait déjà opté pour la modernité, la laïcité, la démocratie, la liberté d'expression, la justice sociale, la régionalisation des pouvoirs...Si l'Algérie était un pays sérieux, on ne doterait pas son état d'une religion. Si l'Algérie était un pays sérieux, on n'intimiderait pas tous les militants politiques qui ne partagent les options du régime...

Si l'Algérie était un pays sérieux, on aurait construit des centaines de nouvelles villes ici et là, surtout sur les hauts-plateaux, au lieu de s'obstiner à édifier de nouvelles mosquées. Si l'Algérie était un pays sérieux, on aurait eu aux quatre coins du pays, des hôpitaux performants accessibles à toute la population, des écoles, des lycées et des universités de niveau. Si l'Algérie était un pays sérieux, on n'aurait jamais arabisé l'école, on n'aurait jamais commis tant de propagande religieuse dans les médias, à l'école, au lycée, à l'université, dans les institutions de l'état.

Si l'Algérie était un pays sérieux, on s'occuperait des chômeurs, des plus démunis, de ceux qui souffrent au lieu d'encourager ceux qui volent, ceux qui sont corrompus, qui n'ont aucune valeur humaine. Si l'Algérie était un pays sérieux, on aurait cultivé le vivre-ensemble, l'amour, la tolérance, le respect, la culture universelle, sur la moindre parcelle du pays, depuis toutes ces longues années perdues.

Youssef Zirem, écrivain et journaliste