Appel à l'unité des mouvements de l’opposition tchadienne

Nous avons reçu la déclaration d'un représentant de l'opposition tchadienne que nous publions ci-après.

La situation est grave. Mon pays, notre pays est dans une situation politique et sécuritaire sans précédent. Des militants tchadiens sont enlevés par les hommes de main du régime, d’autres sont arrêtés et emprisonnés. Le processus démocratique est plus que jamais remis en cause par Idriss Déby et ses derniers soutiens.

A la lumière de ces développements, l’heure est plus que jamais à l’unité de tous ceux qui veulent mettre l’intérêt du Tchad au-dessus des calculs mesquins du régime.

Rappelons-nous, en 2008, les Tchadiens ont non seulement perdu le professeur Ibni Oumar Mahamat Saleh mais aussi ils ont échoué à mettre un terme à la dictature instaurée par Idriss Déby Itno.

Très choqué, comme la plupart des Tchadiens, j’ai entrepris dès le mois d’août 2013, cette démarche pour unir les rangs de l’opposition.

Entreprise à titre personnel, cette démarche d’unité est aussi encouragée par beaucoup de compatriotes et militants tchadiens. Cette aventure m’a amené en Amérique et dans plusieurs pays de notre continent africain. Aussi, je peux annoncer aujourd’hui que l’ensemble des groupes de l’opposition tchadienne sont d’accord et unanime pour se rencontrer en vue d’unifier nos rangs et créer une organisation unique et structurer.

Ce premier accord de principe sera suivi très prochainement par une rencontre des différents mouvements de l’opposition avec un objectif, celui de désigner un leader pour assurer la transition. Il est déjà entendu que les autorités de la transition ne se présenteront pas aux élections qui seront organisées dans la foulée.

Cette première initiative est historique pour le Tchad prisonnier d’un régime autoritaire. Elle sera salvatrice pour l’avenir de notre pays.

Aussi, à la lumière de notre longue expérience de lutte contre la dictature d’Idriss Déby, je peux vous assurer qu’il y a lieu d’accorder toute notre crédit et son importance à cette initiative politique.

Je lance un appel solennel à tous les Tchadiens qui vivent au pays et ceux de la diaspora ainsi qu’à tous ceux qui sont épris de justice et de démocratie de nous apporter leur aide pour enfin réaliser cette unité. Il y va de l'avenir du Tchad, notre pays.

Tahar Ali Nanaye, représentant du FACT

Ancien ministre plénipotentiaire et ancien ambassadeur.