« Comment j’ai corrompu des gendarmes, pour récupérer un permis de conduire ! »

C’est un scandaleux récit que nous fait parvenir un citoyen, qui voulait à travers son histoire, dénoncer les pratiques peu honorables de certains membres de la gendarmerie nationale et des services de police algériens. Loin de nous l’idée de mettre tout le monde dans le même sac, mais force est d’admettre que de telles pratiques sont devenues ces dernières années, monnaie courante en Algérie.

Cet expatrié, a été scandalisé par le degré de déliquescence atteint à tous les niveaux, y compris dans le corps militaire. «Je ne pensais pas que ça avait atteint ce niveau de dégradation» expliquait «l’émigré » qui a quitté le pays depuis plus de 17 ans.

«Les faits remontent à l'année passée, racontait-il. Nous roulions, mon ami, mon frère et moi, sur une route nationale en direction d’Oran, en provenance d’une ville limitrophe. Nous devions aller voir une vieille personne à l’hôpital, lorsqu’un barrage de la gendarmerie nationale nous arrête. C’était très tôt le matin. Permis, papiers, coffre et fouille minutieuse du véhicule. Questions «de routine». Bref, rien à signalé…ou presque. Le scanner ! Il n’était pas conforme : il n’est plus valide nous lançait le gendarme ! Hébétés, nous avons essayé d’expliquer, de nous justifier… rien à faire. C’était écrit que cette matinée, le permis sera retiré.

Qu’à cela ne tienne, après tout, c’est la procédure, tant pis pour nos gueules. Mon frère l’avait cherché, me dis-je.

Je compris que la procédure était longue, et pour récupérer un permis en Algérie, c’est apparemment un parcours du combattant, ça peut prendre jusqu’à 3 mois, et mon frère n’en est pas à sa première. Passer devant des commissions et tout. Bref, c’était une journée qui commençait mal. Nous continuâmes notre route jusqu’à Oran (sans permis). En cours de route, notre ami nous assurait qu’il connaissait quelqu’un qui «fait affaire» avec cette brigade de la gendarmerie, et qui pourrait-nous le récupérer !

Sourire, et soulagement ! Et combien il demande ton ami ? Rétorque mon frère.

Ah ça : tu négocieras avec. Je te mets en contact puis tu te débrouilleras. 10 heures du matin, l’ami appel son contact. Le téléphone sonne, les salamalecs hypocrites usuels font vite place aux rudes négociations. Le Monsieur prend un air sérieux et la stature de l’homme qui tombe à pic. C’est le genre de personne qui ne connaît le sens de l’amitié qu’à travers le ventre ou la poche. Un chacal mal léché. Une vermine.

Va voir un tel de ma part à la brigade de la gendarmerie du village untel. Ordonnait le ripou !

Et combien pour les honoraires, « ya Si Flane »? demandait mon frère.

Ah pour ça, tu sais : récupère ton permis d’abord et après «sahel, sahel» (c’est facile).

Le lendemain matin, vers 8h, nous étions comme convenu à la gendarmerie du village. Quelques minutes après, un gendarme sort, rentre, puis ressort. Il nous salut de la tête. Puis s’éclipse un moment avant de réapparaître avec le permis de mon frère. Le gendarme en civil, nous sommes de partir. Deux minutes plus tard, le téléphone sonne. C’est l’homme qui tombe à pic, et il veut son fric ! 100 euros, présence d’un émigré oblige. L’ami de mon frère m’avait «déposé» comme garantie de paiement. Il m’avait hypothéqué ! Ce n’est pas cher, dit mon frère !

Ce n’est pas tant les 100 euros que le ripou a encaissés qui me font mal, mais c’est le système pourri qui fait que des citoyens, ne respectent pas une loi qui est faite, à la base, pour qu’elle ne le soit pas. Retirer le permis de conduire, pour un oui ou pour un non, est d’une perversion inouïe. Tout le monde sait ce qu’a créé ce système, mais comme ça arrange un peu tout le monde, on ne veut plus y toucher. Tout le monde y trouve apparemment son compte, et la loi ne s’appliquera qu’aux plus démunis. Comme d’habitude. Cette histoire de retrait de permis, si elle pouvait faire baisser les accidents de circulation, serait adoptée depuis longtemps dans tous les pays développés.

La situation est vraiment grave, et avec ma contribution, j’espère réveiller un peu les consciences. » Conclut le citoyen qui voulait garder l’anonymat.

Ce témoignage survient au moment où la gendarmerie nationale, à travers le colonel Mohammed Triki, annonce la mise en place, avant la fin de l’année en cours, du permis à point susceptible, de réduire les accidents de 25% et les cas de corruption. En 2016, le député de Chelghoum Laïd, Hamid Zeghad, réclamait au ministre du transport Boudjemaa Talaï, une enquête sur la corruption qui se pratique au sein de la gendarmerie nationale. «Des gendarmes assument haut et fort cette pratique prétextent que tous leurs collègues réclament des bakchichs», avait-il dénoncé en pleine séance plénière de l’APN.

La rédaction

