Tchad : Daniel Ngadjadoum, un journaliste opposant à Déby, enlevé

Daniel Ngadjadoum aurait été enlevé par des inconnus à la sortie de l’église, trois jours après avoir été convoqué par la police.

Dimanche 26 février l’opposant politique Daniel Ngadjadoum a été enlevé par des inconnus à sa sortie de l’église. Daniel Ngadjadoum, par ailleurs le directeur de cabinet de l’opposant Ngarledji Yorongar, a été convoqué par la police trois jours auparavant, selon des sources locales.

Daniel est également redacteur au journal Tribune Info. Les journalistes tchadiens se sont d'ailleurs montrés solidaires avec leur confrère dont ils sont sans nouvelles depuis maintenant trois jours. Ils se disent également sous la menace permanente de l’Agence nationale de Renseignements (ANR), la terrible police politique de l'autocrate Déby. Belangar Larmé président de l'Union des journalistes tchadiens qui a condamné cet enlèvement dénonce les menaces qui pèsent sur les journalistes. Belangar Larmé a également interpellé le gouvernement, rapporte BBC Afrique.

Le Tchad connaît une situation des plus critiques. Fonctionnaires, syndicats et étudiants multiplient les mouvements de grève contre les mesures de restriction décidées par Idriss Déby Itno, le président. Corruption, népotisme, disparition, répression des mouvements d'opposition, le régime de Déby a multiplié au fil de ses 27 ans de règne les dérives tant et si bien qu'aujourd'hui il se retrouve plus que jamais seul face à la société et à une opposition de plus en plus décidée.

Sofiane Ayache