Que pèse Daech en Algérie?

L’attentat du dimanche soir, revendiqué par l’État islamique et qui a visé un poste de police à Constantine, pose la question de la « valeur » de cette organisation terroriste sur le territoire Algérien et plus précisément dans la région constantinoise.

Il n’est un secret pour personne que Daech cible l’Algérie, depuis que l’organisation s’est implantée dans le «chaos» Libyen. Il y a eu plusieurs tentatives de passage des éléments de l’EI par la frontière montagneuse ouest tunisienne, et cette région est depuis un moment une véritable «zone d’affrontement» avec les forces de l’ordre algériennes. Djebel El Ouahch, dans les hauteurs de Constantine, a été quant à lui, souvent une zone stratégique où les terroristes ont essayé de s’installer pendant la décennie noire en Algérie. En 2008, la forêt dense du Djebel El Ouahch était le théâtre d’un attentat qui visait des militaires qui assuraient la sécurité de l’entreprise japonaise qui réalisait, à l’époque, un tronçon de l’autoroute Est-Ouest. Tentatives désespérées de s’implanter depuis 2014 : En septembre 2014, le groupe de « Jound Al Khilafa », sera le premier groupe terroriste autrefois sous l’AQMI, à prêter allégeance à Daech en Algérie. Ce groupe se rendra tristement célèbre lorsqu’il enlèvera puis décapitera le Français Hervé Gourdel dans les montagnes de Kabylie. Il sera anéanti par les forces de l’ordre algériennes en décembre 2014. Le 14 juillet 2015, l’organisation terroriste de Daech promettait, dans une vidéo mise en ligne, «une guerre longue et sans merci». L’orateur, un certain Abou Al Hafs el Djazaïri laissait entendre qu’il y aurait des éléments de Daech en nombre en Algérie. «Nous sommes fiers de l’allégeance de nos frères de Skikda et du Sahara.» lançait-il à l’époque (1). Il désignait par «ses frères de Skikda» un groupe armé « Jound Al Khilafa fi Djibal Arrahmane », qui avait prêté allégeance à Daech en mai de la même année, et qui activait dans les monts de Tamalous dans la région de Skikda, à l’Est du Pays. Ce groupe a vu sa tentative d’attentat, qui consistait à faire exploser un pont de la région, avorter par la vigilance des services de l’ordre. Le 25 juillet 2015, un dernier groupe armé nommé « Sariat Al Ghouraba », qui activait quant à lui, dans la région de Constantine, va diffuser une vidéo dans laquelle il déclare son allégeance à Daech et à son calife « Aboubakr Al Baghdadi ». Peu de temps après, le chef de ce groupuscule, un certain «Abou Mouad Al Kasantini » va être capturé en novembre de la même année, par les forces de l’ordre à Azaba dans la Wilaya de Skikda. Ce groupe avait, entre-temps, réussi dans un attentat à la bombe en fin 2015, à faire plusieurs morts parmi des militaires dans la région de Djebel Ouahch. En août 2016, les brigades antiterroristes algériennes identifient le remplaçant de l’Emir Abou Mouad Al Kasantini. Il s’agirait d’un individu «L.M» surnommé «Hamam», âgé de 38 ans et originaire de la ville de Constantine. Un policier sera tué par balle le 28 octobre 2016, dans un attentat terroriste commis par trois individus dans le quartier Ziadia au centre-ville de Constantine. Il s’agirait vraisemblablement de terroristes appartenant au groupe de «Sariat Al Ghoraba», puisqu'il a été revendiqué par l'EI. L’attaque de ce dimanche qui aurait fait trois blessés légers dans les rangs de la police algérienne, serait l’œuvre de ce même groupuscule. Durant l’année 2016, l’armée algérienne a annoncé avoir éliminé plus de 125 terroristes et arrêté 225 autres. Depuis le début de l’année 2017, au moins 22 islamistes ont été tués en Algérie (2). La rédaction (1)http://geopolis.francetvinfo.fr/daech-declare-la-guerre-a-lalgerie-et-promet-de-reconquerir-landalousie-71087 (2)http://www.20minutes.fr/monde/2021347-20170227-video-attentat-dejoue-constantine-o-menace-terroriste-algerie