La France condamne l'attentat terroriste de Constantine

Dans une déclaration, Romain Nadal, Porte-parole du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, dénonce l'attentat qui a visé un commissariat à Constantine.

"La France condamne l'attentat terroriste perpétré à Constantine le 26 février, qui a blessé deux policiers. Nous adressons nos vœux de prompt rétablissement aux victimes, écrit le porte-parole du département des Affaires étrangères français.

Et d'ajouter que "la France assure les autorités et le peuple algériens de sa solidarité dans cette épreuve. Elle se tient à leurs côtés dans le combat qu'ils mènent avec courage et détermination contre le terrorisme.

