A quand la fin de la souffrance de notre jeunesse ?

Le danger de l'implosion sociale serait là, imminent, s'il l'on n'y prête pas garde en ces temps durs de l'austérité où l'argent ne coule guère à flot comme avant. Et comme une maladie contagieuse, sévère, synonyme d'une guérison impossible, la culture de la rente s'est mélangée à la sauce d'un islamisme de pacotille d'un nouveau genre, fait de bondieuseries à la con, de culte des apparences, d'hypocrisie et d'un château de sable de tabous. C'est à l'ombre de toutes ces contradictions-là que beaucoup d'entre nos jeunes se sont construits, hélas, une fausse «identité de rechange», mal partis pour aspirer demain à un véritable progrès, enfermés qu'ils sont dans une case qui les prédestine directement à la marge sociale.

Il ressort aussi, outre le conflit intergénérationnel évoqué dans une précédente chronique, ce contraste d'une jeunesse qui s'éloigne de plus en plus de l'authenticité et qui est très peu enracinée dans une modernité devenue incontrôlable ; sans frontières ; complexe. Le cul entre deux chaises, elle flotte à la surface d'un océan aussi vaste que varié de cultures, de systèmes, de pensées, de comportements, etc., sans qu'elle n'arrive à en tirer rien de consistant, depuis les profondeurs. Victimes des errements de leurs aînés, nos jeunes se débattent, à vrai dire, à l'intérieur d'un sac de nœuds de complexes dont la moitié est héritée d'un passé auquel ils ne s'identifient pas ou presque et l'autre préfabriquée de toutes pièces dans ce présent de chimères, hypothéqué par les maîtres de céans. Ils sont comme égarés dans un cercle vicieux, sans aucune assise, sans aucune issue!