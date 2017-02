Constantine : un terroriste éliminé et deux autres encerclés

A l'heure où nous écrivons la situation est encore confuse. Il y a cependant une certitude, la sentinelle du commissariat de Bab El Kantra a été vigilante et permis d'éviter le pire ce dimanche soir à Constantine.

Le ou les policiers en faction ont paré au pire. Fort heureusement. Le kamikaze, qui semble destiné à servir de bélier à ses acolytes a été neutralisé alors qu'il était à distance. Le premier enseignement c'est que la vive réaction des services de sécurité dénote une grande vigilance et sans doute une mise en état d'alerte avant l'attaque.

Cependant, moins de deux heures après la première attaque échouée, un autre accrochage avec les terroristes a eu lieu dans le quartier de Zaouech. Là, il semble, selon les premières informations, les terroristes ont été confrontés au déploiement rapide des policiers du commissariat de Hacène-Boujenana. Les assaillants seraient en nombre de deux terroristes seulement ; et ils n'arrivent pas à se soustraire au bouclage que les forces de sécurité ont rapidement mis en place. L'opération serait donc toujours en cours. Là encore des échanges de tirs nourris ont été rapportés par les habitants.

Il faut rappeler que Gaid Salah, le vice-ministre de la Défense, était en visite d'inspection, aujourd'hui dimanche à la 5e Région militaire (Constantine).

Dans un communiqué rendu public aujourd'hui, le ministère de la Défense a souligné que cette visite s'inscrit dans "la dynamique des visites sur le terrain aux différentes Régions militaires, et en vue de s'enquérir de la situation sécuritaire dans la Région et de l'état prêt des unités opérationnelles et d'intensifier les efforts de contact direct avec les éléments des Forces armées".

La rédaction