Elle passe de 70 à 400 DA le kilo; les directives arbitraires de Tebboune enflamment le marché de la pomme !

Le ministre Tebboune, vit une situation inédite, jongle avec deux casquettes ministérielles et risque de traîner quelques casseroles avant qu’on lui trouve un successeur. Avec ses décisions pour le moins arbitraires, il a réussi à enflammer le marché de la pomme, jusque-là stable. Pas plus loin qu’hier, samedi 25 février, en visite à la grande mosquée d’Alger, le ministre du commerce par intérim était formel : «L’Algérie régulera davantage ses importations sans générer de pénuries et tout en respectant ses engagements internationaux».

Moins de 24 heures après cette affirmation, le prix de la pomme continue de flamber pour atteindre des niveaux sans précédent ces dernières années.

La décision de ne plus importer la pomme française «afin de protéger nos recettes affectées par la diminution des cours du baril de pétrole», a provoqué un appel d’air aux spéculateurs et autres commerçants peu scrupuleux, qui semble-t-il, se sont empressés à retirer des quantités importantes de pomme du marché algérien. Le Ministre Tebboune se voulait pourtant rassurant au début, lorsqu’il soutenait que la production de la pomme était record, et que cette mesure allait favoriser la production nationale.

Le problème, est que lorsqu’on décrète l’arrêt de l’importation d’une quelconque denrée alimentaire, cela profite automatiquement aux spéculateurs, qui dans le cas de la pomme, ont acheté des grandes quantités et provoqué une pénurie, qui s’est répercutée presqu’instantanément sur son prix.

La spéculation a fait que, comme pour la Banane, le prix de la pomme s’est envolé, passant de 70 DA le Kilo à près de 400 DA dans beaucoup de marchés de détail.

Dans une déclaration à la chaîne de télévision d’Ennahar, le super-ministre Tebboune, promet de sévir contre «les spéculateurs qui profitent de la situation pour créer une pénurie» avant d’assurer que la décision de ne plus importer la pomme était irrévocable. «L’Algérie ne reçoit d’ordre de personne et ne fera pas marche arrière». Certes, mais comme pour la Banane, les contrebandiers et les escrocs de tout acabit, trouveront bien leur compte, et finiront pas faire plier le Super-Mario algérien.

