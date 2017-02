AGRAW I TMURT IQBAYLIYEN - RASSEMBLEMENT POUR LA KABYLIE

Les assises de Arous des autonomistes Kabyles ont débouché sur la création d'un mouvement politique Kabyle. Ses assises sont prévues pour la période estivale de 2017. Son coordinateur, Hemmu At Bumedine, a rendu public le communiqué que nous publions ci-dessous.

«Pour une Kabylie autonome dans une Algérie plurielle et démocratique»

Communiqué

A l’issue de la Convention Politique tenue le 24 février 2017 à Arous, haut lieu du Mouvement National et de l’affirmation identitaire amazigh, à l’initiative des animateurs du Manifeste Kabyle, les militants autonomistes kabyles venus de toutes les localités de la Kabylie et de l’immigration, ont adopté, après débat et concertation, la résolution politique suivante :

• La création d’un mouvement politique sous l’appellation suivante : Rassemblement Pour la Kabylie (RPK).

• Le manifeste pour la reconnaissance constitutionnelle d’un statut politique particulier de la Kabylie du 07/12/2014 et l’appel à la Convention Politique du 30/12/2016 constituent les textes fondateurs du RPK où sont réaffirmées la nécessité de la redéfinition de la nation algérienne dans une vision multiculturaliste et la refondation de l’Etat algérien qui doit en être l’émanation.

• Le RPK se veut un lieu de rassemblement pour tous les Kabyles qui partagent le projet d’une large autonomie politique de la Kabylie dans une Algérie plurielle et démocratique.

• Le RPK a pour objectif politique la reconnaissance, par l’Etat algérien, d’un Statut Particulier de la Kabylie qui lui permettra de se doter d’institutions propres dont un Parlement et un Gouvernement régional .

• Le RPK usera de tous les instruments juridiques internationaux, ratifiés par l’Etat algérien, pour faire valoir son droit à une existence légale.

• Le RPK a pour priorité la sauvegarde de l’identité kabyle et la promotion et le développement de la langue et de la culture kabyle, à travers des politiques qui relèveront de la compétence exclusive des institutions de la Kabylie.

• Le RPK se veut un mouvement démocratique qui récuse l’usage de la violence sous toutes ses formes et inscrit ses actions dans le prolongement de toutes les luttes identitaires et démocratiques engagées avant et après le printemps berbère de 1980.

• Le RPK accompagnera et appuiera toutes les initiatives qui visent à sauvegarder les valeurs kabyles, à protéger l’environnement et à inscrire la Kabylie dans le développement durable.

• Le RPK s’inscrit dans le combat amazigh et participera de manière active au rassemblement de tous les militants du combat amazigh en Algérie et dans toute l’Afrique du Nord.

• Le RPK, s’il fait de la Kabylie sa priorité, prêtera main forte à toutes les actions qui seront engagées pour la démocratie, la modernité et les Droits de l’homme en Algérie.

• Une direction politique a été installée et a été chargée de préparer les assises du Rassemblement Pour la Kabylie.

Gloire à tous nos martyrs !

Vive la Kabylie autonome dans une Algérie plurielle et démocratique !

Pour le RPK

Le Coordinateur

Hamou Boumedine