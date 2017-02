Addra lance un appel aux candidats de la communauté algérienne en France

L'association Algériens des deux rives et leurs amis, ADDRA subit énormément de pression et de sollicitations de la part de prétendants candidats à la candidature à l'élection législative algérienne qui se tiendra le 4 Mai 2017.

Nous tenons à informer l'ensemble de la communauté algérienne en France que l'association ne prendra pas part à cette élection que nous pensons inutile et jouée d'avance, ni de près ni de loin...

L'association, de par ses activités, est la seule à interpeller l'opinion publique et le gouvernement sur plusieurs sujets de société et à dénoncer les difficultés rencontrées par nos compatriotes: tel que la situation alarmante des étudiants Algériens en France, les conditions de tarifs exorbitants de transports vers l’Algérie, le problème des chibanis abandonnés dans des foyers, l'accueil médiocre dans les consulats, le problème de rapatriement de défunts vers l'Algérie.... Une fois par mois nous organisons des campagnes de collectes alimentaires afin de confectionner des colis de premières nécessités pour les familles les plus précaires ( nous en sommes à la 22eme campagne et 2000 colis alimentaires ont déjà été distribués ) Nous sollicitons depuis longtemps de l'ouverture de succursales de banques algériennes pour répondre à la demande de notre communauté.... ?

Où sont vos promesses ?

L'année dernière l'association a été une des premières à s'être insurgée contre la réforme de la constitution algérienne et son article 51 devenu 63 qui exclus les binationaux de certains postes et fonctions au sein de l'Etat. Comment cautionner aujourd'hui une élection pour constituer une assemblée de députés qui a voté à la très grande majorité une constitution discriminatoire vis à vis d'une partie de la population algérienne? Pourquoi donner une légitimité à des parlementaires qui sont loin des problèmes rencontrés par la communauté?

Nous préférons continuer nos activités associatives et solidaires loin de ce panier à crabes.