Le ministre Bedoui veut s'inspirer de la gestion des villages kabyles

En visite à Tizi-Ouzou, Nordine Bedoui, le ministre de l'Intérieur a tressé des lauriers à la gestion millénaire des villages kabyles.

La notion de tajmaat et son rôle d'assemblée démocratique au sein de tous les villages de Kabylie pourrait-elle être généralisée à l'Algérie ? Nordine Bedoui l'a suggéré à Tizi-Ouzou. En insistant sur l’approche participative dans la gestion des affaires locales, le patron du département de l'Intérieur a rappelé que "la Kabylie dispose d’une expérience millénaire dans ce domaine que nous somme entrain de nous réappropriés".

Aussi, selon l’Inspecteur général du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales que la wilaya de Tizi-Ouzou "nous inspire dans la consécration de cette démocratie participative". Une première reconnaissance de ce fonctionnement social depuis l'indépendance. "Nous œuvrons à valoriser cette expérience et l’élargir à l’ensemble du territoire national par la mise en place de mécanismes juridiques et organisationnels afin de promouvoir cette vision dans la gestion des affaires publiques", précise l'inspecteur général du ministère de l'Intérieur.

Certains avanceront qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour autant ces déclarations pleines de promesses seront-elles suivies d'effet ou rejoindront-elles le cimetière des promesses jamais tenues ?

