La presse allemande alarmiste : " Bouteflika a créé le vide autour de lui, l'Algérie risque le chaos"

L'annulation à la dernière minute du voyage de la chancelière Angela Merkel, prévu lundi dernier en Algérie est analysé de manière préoccupante par la presse allemande. "C'est la première fois que l'Algérie doit annuler la visite d'Etat d'un dirigeant étranger. Cela montre à quel point l'état du président Bouteflika est grave", affirme le magazine Der Spiegel pour qui "le climat d'incertitude en Algérie est tel que le scénario d'implosion est très plausible”.

Der Spiegel et le quotidien Die Welt prévoient un chao algérien avec des retombées catastrophiques pour l'Europe, et l'Allemagne en particulier. “ "Bientôt des dizaines de milliers de réfugiés en provenance d’Algérie (...) Nous devons d’ores et déjà nous préparer à ce sombre scénario, écrit Die Welt, insistant sur le fait Que la stabilité de toute la région euro-méditerranéenne et désormais en péril

Pour ces deux titres prestigieux la faillite de l'État algérien ne fait plus de doute. Ce n'est qu'une question de temps d'où l'inquiétude d'un flux algérien vers l'Europe sans précédent. “ C’est juste une question de temps avant que la situation en Algérie n'explose", avertit Die Welt, qui confirme ainsi l’analyse du think thank Americain Entreprise Institute (AEI) qui affirmait, dans un rapport consacré à l'Algérie, que la question n'était plus de savoir "si mais quand l'Algérie s'effondrera". Pour le quotidien allemand le risque et surtout à craindre en cas de disparition du président Bouteflika. Tout le pays plongerait alors dans le chaos", prévient Die Welt, "Non pas parce que le président Bouteflika est l’homme de la situation, comme le répètent inlassablement les ministres, mais parce qu’il a créé le vide autour de lui"

" La vacance institutionnelle, symbolisée par un président malade et qui a déserté le palais El Mouradia, la guerre que se livrent Différents groupes du régime dont le clan présidentiel et celui du chef d'état-major de l'Armée, Gaïd Salah, la corruption, l'oppression, les prix élevés des denrées alimentaires et l'insatisfaction de la population algérienne sont autant de facteurs qui menacent d’embraser la situation et précipiter l’effondrement de l'Etat algérien”, conclut Die Welt.

L.M.