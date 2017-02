Batna : les cambrioleurs de bijoux de Manâa arrêtés

Les éléments de la brigade de la gendarmerie ont procédé au démantèlement d’une bande criminelle composée de deux individus,(âgés d'une vingtaine d'années), spécialisée dans le cambriolage des maisons à Manâa ,une commune située à 80 km au sud-ouest de la wilaya de Batna.

Selon nos sources d'informations, les éléments de l’enquête ont réussi en 48 heures à mettre la main sur les membres de cette bande criminelle. Le coup de filet a eu lieu lorsque la victime, un père de famille âgé de 76 ans, a déposé une plainte dans laquelle il informe les services de la brigade de la gendarmerie du cambriolage de sa maison par une bande criminelle qui a profité de l’absence de la famille pour s’emparer des équipements de la demeure, dont deux ceintures d'ors composées de 60 louis (pièces en or), trois ceintures en argent, quatre bagues en or, deux colliers avec motifs en or, une somme d'argent estimée à 130 millions de cts, un billet de100 Rials, un billet de 20 euros et autres objets de valeur dissimulées dans une mallette, précise la même source.

Les enquêtes ont conduit à l’arrestation du deuxième individu et un de ses proches âgé de 19 ans qui a reconnu les faits. La perquisition de son domicile a permis la saisie de 40200 dinars appartenant au plaignant, poursuit le texte.

Les deux accusés ont été arrêtés dans la journée de jeudi puis ont été déférés devant la cour, près le tribunal d’Arris. Quant au butin, il a été récupéré par son propriétaire.

Abdelmadjid Benyahia