Air Algérie annonce jusqu'à 55% de réduction sur tous ses vols

La compagnie aérienne "Air Algérie" a annoncé de grosses réductions sur ses prix à l’occasion du salon de tourisme international «SIAHA 2017» qui se déroulera à Oran du 23 au 25 Février 2017. Le nouveau PDG par Intérim, Bekhouche Allache, annonce la couleur, et commence par un coup de communication tonitruant.

Sur le site Internet de la compagnie on pouvait lire qu’ «à l’occasion de la 8éme édition du Salon international du tourisme, des voyages, du transport et des équipements hôteliers "SIAHA" qui se tient à Oran du 23 au 25 février 2017, Air Algérie lance une offre spéciale Siaha avec 50 % de réduction sur les tarifs au départ d’Oran et 55 % de réduction sur les tarifs au départ d’Alger.» La validité de la réduction des billets achetés du 23 au 25 février va jusqu’au 28 octobre prochain.

Pour sa part, l’APS, détaille un peu plus l’offre, en mettant l’accent sur les lieux concernés par cette promotion montre. «Ces réductions sont de 50 % en partance d'Oran pour Paris, Lyon, Marseille, Lille, Metz, Toulouse, Bordeaux (France), Alicante (Espagne), Frankfurt (Allemagne), Bruxelles (Belgique), Casablanca (Maroc) et Istanbul (Turquie ) pouvait-on lire.

Pour les vols qui partent de l'aéroport d'Alger, les réductions vont jusqu’à 55% du prix initial rapporte encore l’APS. «Les clients bénéficieront aussi d’une réduction jusqu'à 55 % d’Oran (via Alger) vers Amman (Jordanie) Beyrouth (Liban), Dubai (Emirats arabes unis), Lisbonne (Portugal), Londres (Angleterre), Tunis, Rome et Milan (Italie), Vienne (Autriche), Montréal (Canada), Pékin (Chine), Moscou (Russie), Abidjan (Côte d’ivoire), Bamako (Mali), Dakar (Sénégal), Niamey (Niger), Nouakchott (Mauritanie), Ouagadougou (Burkina Faso)».

La rédaction