Assassinat d'Ali Tounsi : le procès aura lieu dimanche prochain à Alger

Le procès de l'ex-chef de l'unité aérienne de la direction générale de la sûreté nationale (DGSN), le Colonel Chouaib Oultache accusé de l'assassinat de l'ex-directeur général de la DGSN, Ali Tounsi, débutera dimanche prochain au tribunal criminel d'Alger, en présence des témoins et des experts, selon le collectif de défense de l'accusé.

"La défense convoquera les 54 témoins et les huit experts, entendus lors de l'instruction, outre la production des preuves pénales avant le début du procès prévu pour dimanche prochain", ce qui est "essentiel pour établir la justice", a indiqué à l'APS Me Mohamed Tayeb Belaarif, chargé avec deux autres avocats Mes Mohamed Amine Sidhoum et Nora Ghaffar, de la défense de l'accusé Chouaib Oultache.