Mokrane Ait Larbi tire à boulets rouges sur le pouvoir et l’opposition !

Sur sa page facebook, l’avocat Mokrane Ait Larbi dresse un tableau noir de la situation politique du pays. Il tire notamment à boulet rouge sur le pouvoir en place, l’accusant d’avoir écarté toutes les compétences, qui « ne veulent plus travailler avec des corrompus. »

L’ex-membre fondateur du RCD, n’a pas ménagé la majorité de l’allégeance (RND et FLN …etc) "préfabriquée qui oublie, selon lui, que cette majorité numérique, n’est le fruit que de bourrage de l’urne et de l’argent sale, et qui veut faire croire qu’elle défend les intérêts suprêmes du pays alors qu’elle ne fait que défendre ses propre intérêts". Avant d’ajouter : "Rien ne rassemble ces partis de l’allégeance, excepté le soutien du "programme du président" dans le but d’obtenir des postes et les privilèges qui vont avec". Pour s’interroger par la suite: "Qu’est ce qui rassemble Amar Saadani, Djamel Ould Abbas, Ahmed Ouyahia, Ammar Ghoul et Amara Ben Younes? Ils n’ont ni les mêmes formations, ni les mêmes idées, ni le même passé politique", faisait-il remarquer.

L’ex-sénateur, nommé par Zeroual, écorche également les partis islamistes qu’il dit obéir à une aile du pouvoir qui lui aurait "révélée (El wahy, dans le sens religieux du terme) de s’unir". Le pouvoir à l’intention d’inclure les partis islamistes dans la scène politique algérienne en leur attribuant de fait, la seconde place au parlement après le clan de l’allégeance".

Quant aux partis démocratiques, le pouvoir, selon Ait Larbi, "n’a plus besoin d’eux puisqu’il les a utilisé lorsqu’il en avait besoin pour combattre le terrorisme, comme pour le RCD qui s’est fait usé par le régime des Militaire et des services secrets. Le RCD qui a d’ailleurs étrangement viré de bord en participant au gouvernement de Bouteflika, ce qui a provoqué une fuite massive de ses militants et cadres". Mokrane Ait Larbi croit également que le parti de FFS a dévié de sa ligne directrice tracée par feu Ait Ahmed, par peur d’être taxé de parti régional, et qu’il doit reprendre sa place de vrai parti porteur de projet démocratique pour le pays.

Le Parti des travailleurs de Louisa Hanoune est pour Ait Larbi, resté dans une logique stratégique dans un but précis d’occuper la scène et de prendre ce qu’il peut du pouvoir lorsque ça l’arrange. Quant à Talai El Houriyat de Benflis, le parti ne donne pas, selon l’avocat, "assez d’arguments pour le boycott des prochaines législatives, qui en vérité ne l’intéresseraient pas".

La rédaction