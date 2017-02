L’épouse de Robert Mugabe : "Votez pour mon mari même mort" !

Grace Mugabe, 51 ans, épouse du dictateur nonagénaire du Zimbabwe, Robert Mugabe, évoque pour la première fois la possibilité du décès de son mari avant les élections présidentielles de 2018 au Zimbabwe.

Robert Mugabe, qui doit fêter ses 93 ans la semaine prochaine se fait de plus en plus rare sur la scène politique, et c’est sa femme Grace, qui semble diriger le pays selon plusieurs observateurs.

"Un jour, quand Dieu décidera que Mugabe doit mourir, nous présenterons son cadavre comme candidat sur les bulletins de vote", a plaidé vendredi Mme Mugabe devant les militants du parti au pouvoir à Buhera.

"Vous verrez les gens voter pour le cadavre de Mugabe ! Je suis sérieuse ! Juste pour montrer à quel point ils aiment leur président", a-t-elle encore clamé avec un aplomb qui déconcerte.

Grace Mugabe ne fait que récidiver puisqu’en novembre, elle assurait qu’elle serait aux côtés de son mari "se présenter en fauteuil roulant".

L'autocrate Robert Mugabe, au pouvoir depuis plus de 36 ans, souffrirait depuis 2008 d’un cancer de la prostate, une révélation d’un câble WikiLeaks en 2011. Aussi depuis quelques années déjà, il prépare sa femme à prendre le pouvoir en écartant systématiquement les hommes et les femmes susceptibles de lui barer la route. En 2014, il a écarté la vice-présidente Joice Mujuru. Vétérante de la lutte pour l'indépendance, Joice Mujuru est accusée de corruption et de complot d'assassinat contre le président. De fait, Grace Mugabe qui était six mois auparavant simple adhérente est propulsée présidente de la Ligue des femmes du Parti du président.

Sous le règne de Robert Mugabe, le Zimbabwe est devenu l’un des pays les plus pauvres de la planète, et traverse aujourd’hui une très grave crise économique.

La rédaction