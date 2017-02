Ahmed Ouyahia : "Sous la direction éclairée du président Bouteflika..."

Nous reproduisons des extraits du discours d'Ahmed Ouyahia, SG du RND à l'occasion du 20e anniversaire du parti.

Chers frères et sœurs militants et militantes du Rassemblement,

(…) A vous tous, chers militants et militantes du Rassemblement, en Algérie ou à l’étranger, j’adresse mes sincères félicitations et sollicite votre attention pour un rapide survol du parcours de notre parti, ainsi qu’un regard sur notre rôle et notre place dans l’avenir national.

(…) Notre Rassemblement concourt également à la bonne marche des institutions, au sein du Gouvernement, au niveau du Parlement et au niveau des Assemblées élues locales. Bien mieux, notre parti a été l’initiateur de conjonctions d’efforts politiques pour consolider l’assise de la majorité politique, à l’image de la Coalition créée en 1999 et de l’Alliance présidentielle qui a vu le jour en 2003 et qui a duré près d’une décennie.

Par ailleurs, notre Parti peut s’enorgueillir de ses propositions retenues dans la dernière révision constitutionnelle, et notamment en ce qui concerne l’officialisation de Tamazight, le renforcement des libertés y compris la liberté de presse, et la constitutionnalisation de la libre entreprise ainsi que de la justice sociale et de la solidarité nationale.



Chers frères et sœurs,

Dans les domaines économique et social, notre Rassemblement a soutenu activement les programmes successifs de M. le Président de la République, et a contribué à la mise en place de mesures importantes dans ces deux domaines.

Ainsi, dans les années 1990, les militants du RND appelés à la gestion des affaires nationales ont veillé à ce que les travailleurs ayant perdu leurs emplois touchent l’intégralité de leurs salaires et soient orientés vers une caisse d’assurance chômage créée à leur profit, alors que des milliers d’entre eux sont devenus propriétaires d’entreprises dissoutes grâce aux facilitations qui leur ont été accordées.

A la même époque, les cadres du RND ont concouru aussi aux succès dans la lutte contre le chômage, avec notamment la création de l’ANSEJ, l’installation des micros crédits pour les femmes au foyer, et la création du Fonds spécial pour les wilayas du Sud. (…)

Chers frères et sœurs,

Au plan organique, notre Parti est présent à travers tout le pays ainsi qu’au sein de la Communauté nationale à l’étranger sur les cinq continents, avec 218.000 militants dont 44.000 femmes et 75.000 jeunes de moins de 35 ans. (…)

En effet, comme décidé par le Conseil National, les listes de candidatures seront élaborées au niveau des Conseils de wilaya ou des structures équivalentes au niveau des militants à l’étranger. Le Rassemblement soumettra également aux électeurs des propositions concrètes (i) pour l’aboutissement des réformes politiques initiées par le Président Abdelaziz Bouteflika et consignées dans la Constitution révisée, (ii) pour la préservation de la stabilité du pays et le bon fonctionnement de ses institutions et (iii) pour la réussite de la transition économique à même d’entretenir la pérennité de la justice sociale et de la solidarité nationale.

Chers frères et sœurs,

(…) Demeurer fidèles à nos principes originels c’est continuer de nous investir pour la préservation de l’unité nationale, de la sécurité du pays, ainsi que pour la stabilité de ses institutions démocratiques et républicaines. Notre plein soutien à l’action et au programme de Monsieur le Président de la République sera le fil conducteur de notre engagement dans ce domaine, tout comme notre appui et notre reconnaissance demeureront entiers aux efforts et aux sacrifices de l’Armée Nationale Populaire et des services de sécurité.

Adapter notre action aux défis de l’heure, c’est agir aujourd’hui auprès de la société et au sein des institutions, pour la réussite de la transition économique et sociale.

Certes, notre pays affronte aujourd’hui la chute des prix des hydrocarbures avec une capacité de résistance appréciable, grâce aux efforts qu’il a investis dans la prise en charge de la demande sociale des citoyens en logements, en santé, en éducation et en emplois.

Notre pays résiste aussi à la crise financière grâce à l’émergence de capacités productives nouvelles dans les secteurs industriels, agricoles et des services, et il conserve également son indépendance économique grâce aux choix avisés du Président Abdelaziz Bouteflika contre l’endettement extérieur et pour la préservation des réserves de change.

Mais, ce sont ces nombreux atouts qui autorisent l’Algérie à affronter la crise financière actuelle avec courage mais aussi avec sérénité et espérance.

En effet, notre pays est riche de sa population majoritairement jeune et très largement instruite. Il est riche aussi de son territoire et de ses ressources agricoles, minières, et touristiques. L’Algérie est riche également de ses importantes infrastructures dans tous les domaines y compris dans le domaine des nouvelles technologies de communication. Elle dispose en outre, d’une production économique largement diversifiée ainsi que d’un marché national important.

(…) Par-delà les réformes requises, le succès de la transition économique et sociale repose d’abord sur une évolution des mentalités pour se libérer de la logique rentière, pour surmonter les entraves des lobbies et les influences des intérêts étrangers, et pour faire triompher les intérêts économiques véritables du pays et les intérêts sociaux réels du peuple.

(…) La Devise de notre Parti, "Effort, Espoir, et Solidarité", et les sacrifices de tous les patriotes nous appellent à nous investir dans cet effort national et au service de cette transition économique et sociale, sous la direction nationale éclairée du Président Abdelaziz Bouteflika. Je suis convaincu que vous saurez, chers frères et sœurs militants du Rassemblement National Démocratique, répondre à cet appel et être à la hauteur de ce défi.

Gloire aux Martyrs de la Révolution de Novembre et du Devoir National ;

Longue vie à notre Rassemblement ;

Vive l’Algérie.

Avec mes salutations fraternelles et militantes.

Ahmed Ouyahia