Colonisation : Emmanuel Macron persiste et répond aux pieds-noirs (Vidéo)

Le candidat à la présidentielle française, Emmanuel Macron, demeure droit dans ses bottes et ne se laisse pas intimider par le tombereau de critiques qu'il essuie suite à ses déclarations comminatoires sur la colonisation.

En réponse à despieds-noirs qui l'interpellait, il déclare : "Je n'ai pas dit que vous aviez fait un crime contre l'humanité ni que tous les Français qui y étaient avaient commis un crime contre l'humanité". Et disant "respecter éminemment ce que vous avez vécu". "On prend un bout de phrase, on le sort de son contexte et on l'envoie à la figure de tout le monde. Ne me réduisez pas à un mot", a répliqué Emmanuel Macron. "Mon but premier c'est de construire notre histoire.Je pense qu'on peut réconcilier les mémoires", a-t-il ajouté.

Alors qu'ils sont enfoncés dans des affaires d'emplois fictifs, les candidats de la droite et d'extrême droite se lâchent dans un concert de haine et de déclaration nauséeuses.

A gauche Benoît Hamon déçoit sur le sujet de la colonisation en soutenant : " Je considère que sur cette question, avant de dire que c’est un crime contre l’humanité, il faut dire que l’on en assume les conséquences. Je ne sais pas si Emmanuel Macron les assume mais moi je me refuse à m’aventurer sur ce terrain-là". Puis de souligner : "C’est devant un tribunal international que l’on devrait traduire les personnes responsables de crime contre l’humanité (...) Il faudrait qu’Emmanuel Macron dise à qui il pense et s’il envisage que demain des personnes pourraient être poursuivies devant un tribunal international pour crime contre l’humanité", a averti le candidat Hamon. Et finit d'appeler à "faire attention à ne pas jeter de sel" sur ces "blessures". Par une batterie de pirouette le candidat du parti socialiste a évacué le sujet et renvoyant la balle à Macron et surtout en évitant de répondre sur la question de fond.

Dans une vidéo au ton solennel, le candidat réaffirme ses positions.

Yacine K.