Graves violences au stade de l’Unité Maghrébine de Béjaïa (vidéo)

Les démons de la violence ne quittent pas les enceintes du football algérien.

Les dernières tensions qu’a vécues la ville de Bejaïa sont encore très vives et ne semblent pas baisser en intensité. En effet, des graves violences ont émaillé la rencontre de ligue 1 opposant le club local, le MO de Bejäia à l’USM d’Alger.

La rencontre a dégénéré en violence inouie, juste après la fin de la rencontre, puisque des centaines de supporters ont envahi le terrain et se sont accrochés avec les forces de l’ordre qui semblaient quelque peu dépassées..

Les violences se sont poursuivies par la suite aux alentours du stade. Aucun communiqué n’a été émis par les autorités locales. La Fédération algérienne de football semble plus préoccupée par l"élection de son président que de ce qui se passe dans les stades. On ignore à l’heure où nous rédigeons cet article,on évoque une vingtaine de blessés et autant d'arrestations.

Pour rappel, le match de l’aller ayant opposé les deux formations au stade Omar-Hammadi, a également connu des échauffourées entre les deux galeries de supporters.

Le Mob avait écopé de quatre matchs de suspension à la suite de violences similaires lors de la rencontre l’ayant opposé au MCO en début de saison sportive en cours.

La rédaction