L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) célèbre la Journée internationale de la langue maternelle le 21 février 2017 sous le thème : "Vers des avenirs durables grâce à l'éducation multilingue".

Dans son site internet nous pouvons lire ceci :

"Pour favoriser le développement durable, les apprenants doivent avoir accès à l'éducation dans leur langue maternelle et dans d'autres langues. C'est grâce à la maîtrise de sa première langue ou langue maternelle que les compétences de base en lecture, écriture et calcul peuvent être acquises".

Irina Bokova, la directrice générale de l'UNESCO, écrit : "À l’occasion de cette Journée je lance un appel pour que le potentiel de l’éducation multilingue soit reconnu partout, dans les systèmes éducatifs et administratifs, dans les expressions culturelles et dans les médias, le cyberespace et les échanges commerciaux".

C’est dans ce cadre que l’école de Tamazight (INAS) à Montréal (Québec) et l’école de Tamazight (ACAOH) à Ottawa (Ontario), organiseront deux conférences-débats, respectivement le 18 Février 2017 à Montréal et le 19 février 2017 à Ottawa, afin de célébrer la journée internationale de la langue maternelle.

Dans un contexte de minorité linguistique, la communauté kabyle au Canada tente de trouver les réponses les appropriées possibles à la problématique du maintien et de la promotion de la langue maternelle.

Il va sans dire que la langue maternelle est un élément fondamental en ce qui a trait à l’identité d’un individu ou d’une communauté. Elle est aussi le socle de la culture. De plus en plus de recherches appuient l’importance de l’apprentissage et de la promotion des langues maternelles à travers la planète.

Faut-il rappeler qu’il en meurt plusieurs langues annuellement et que la transmission intergénérationnelle de la langue maternelle passe par les enfants et par l’intérêt que lui porte les locuteurs adultes. Le poids du nombre et de la qualité des locuteurs est un élément fondamental.

Pour revenir aux conférences organisées par les deux écoles INAS et ACAOH, elle seront présentées respectivement par :

Dr Madjid Yesli, médecin de famille à Laval, Québec.

M. Constantine Ioannou, professeur en éducation et directeur du programme OIPE (Ottawa International Projects and Exchanges), une division du Réseau d'éducation Ottawa-Carleton (OCENET) qui favorise le développement personnel par l'entremise de l'éducation interculturelle.

Dr Madjid Yesli, dans sa conférence intitulée "Les mots sans les maux, langue maternelle et Bilinguisme", s’attèlera à donner le point de vue d’un professionnel de la santé sur la question de la langue maternelle dans un contexte bilingue. À la lumière des données récentes, Il tentera d’expliquer les défis auxquels sont exposés les enfants immigrants et leurs parents. Il s’agira de comprendre également, les réponses possibles à ses défis. Ayant à cœur le développement psycho-affectif des enfants issus des minorités linguistiques, la Société canadienne de Pédiatrie prône fortement l’apprentissage de la langue. C’est sous angle que la question sera abordée.

M. Constantine Ioannou donnera une conférence, en grande partie en anglais, sous le thème : "Multilingual identities : Promoting multilinguism for local and global uses". Il expliquera L'important qu'il est d’être multilingue, au moins bilingue, localement au niveau canadien et globalement à l’échelle mondiale dans le contexte de la mondialisation.

Il est à noter que Constantine Ioannou était, durant la période 1998-2005, responsable des langues internationales au sein de la commission scolaire OCDSB (Ottawa-Carleton District School Board). Il est également professeur à l’université d’Ottawa depuis 1998, ouù il enseigne les qualifications additionnelles pour les enseignants en TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages). Enfin, Constantine Ioannou est membre exécutif de l’Association ILEA (International Languages Educators' Association of Ontario), une association professionnelle dédiée au domaine de l'enseignement des langues internationales.

Racid At Ali uQasi

Canada, 14 février 2017