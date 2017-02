Des milliers d'étudiants dans la rue contre l'insécurité à Tizi-Ouzou

Une marche imposante a été organisée à Tizi-Ouzou contre l'insécurité. Photo Siwel Info.

Le lâche assassinat dont est victime l'étudiant Djamal Souak près de sa cité universitaire de Hasnaoua le 03 de ce mois était la goutte qui a fait déborder le vase. Et les étudiants ne peuvent plus se taire devant ce crime de trop ni sur l'inscrite dans laquelle ils vivent au quotidien et c'est aujourd'hui que des milliers d'étudiantes et d'étudiants et de professeurs ont envahi les rues de Tizi Ouzou pour exprimer leur colère et leur ras-le-bol de cette situation qui n'a que trop duré.