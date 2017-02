"L'affaire Khider, histoire d'un crime d'Etat impuni", en librairie mardi

Ce livre publié par les éditions Koukou nous replonge dans les lendemains d'indépendance et précisément dans l'affaire de l'assassinat de Mohamed Khider en Espagne.

Le livre : (extrait de la 4e de couverture)

"(...) L’agresseur fait le tour du véhicule et tire un second coup de feu. Mohamed Khider court se mettre à l'abri ; l’assassin le poursuit, pistolet au poing. Une troisième détonation. Khider s'écroule sur le sol. L'assassin s’agenouille froidement devant le corps secoué de spasmes et l'achève de plusieurs balles, à bout portant...

Par cette froide soirée du 3 janvier 1967, à Madrid, l'un des "chefs historiques" de la Révolution algérienne vient de rendre son dernier souffle. Il paie ainsi son refus de la dictature, pour entrer au Panthéon des patriotes victimes de leurs "frères" : Abane Ramdane, Krim Belkacem, Mohamed Khemisti, le Colonel Chaâbani, Ali Mecili, Mohamed Boudiaf...

Sur fond de dissensions politiques, de luttes de pouvoir, et de manœuvres occultes autour du "Trésor du FLN", l'auteur dissèque les dessous de ce crime d'Etat, et révèle le nom de l'assassin et de son mentor, démasqués et inculpés par un juge espagnol. Le président Boumediene et la terrible Sécurité militaire, son bras armé pour les coups tordus, sont pointés du doigt...

Malgré les preuves accumulées par les enquêteurs, la raison d'Etat finira par se dresser contre la justice, et protéger les criminels d'une inviolable armure d'impunité..."

L'auteur :

Tarik Khider, fils de Mohamed Khider, est né en 1954, au Caire. Âgé de 13 ans au moment du drame, il consacre sa vie à la recherche de la vérité sur la mort de son père, et à la défense de sa mémoire contre les calomnies officielles.