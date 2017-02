La diffraction berbère : le cas algérien (II)

Au vu des Romains, les révoltes des tribus berbères du IIIe et IVe siècles auxquelles a fortement participé la population de la Kabylie antique, relèvent du "désordre" incarné par quelques chefs locaux exprimant une certaine hostilité envers l'autorité romaine.

2) L'ordre et le désordre, la production identitaire : du Maure au Berbère

Les historiens contemporains (8) discutent amplement, les causes de l'hostilité des autochtones, terme dévoyé par les spécialistes de l'antiquité nord-africaine dont Dondin-Payre (9) qui préfère employer le mot indigène. Au passage, la thèse des raids des tribus sahariennes défendue par M. Rachet est passée au crible par presque tous les archéologues de l'Afrique du Nord dont quelques-uns préfèrent voir dans la résistance permanente, l'action des tribus sédentaires. Les thèmes classiques de l'historiographie coloniale française sont repris (opposition Nomades/ Sédentaires, ville/campagne, introduction du chameau, etc. M. Benabou consacre tout un chapitre à la révolte des tribus semi-nomades au IIIe siècle.(10) Les historiens romains cités par ce dernier construisent la figure de Tacfarinas commandant en chef des Musulames. L'image incarnée par ce chef de guerre, est la même que celle produite par Tacite qui est lui-même redevable à Salluste, le portraitiste de Jugurtha. Ainsi la transfiguration légendaire devient l'exercice de style préféré des historiens. L'éternel Yughurta traduit l'action politique de tous ceux qui s'opposèrent à Rome. Par la suite, de Firmus à la Kahéna, tous les figures connues, ont contribué à alimenter les historiographies gréco-latine et arabo-musulmane, en personnalités ambivalentes qui sèment le "désordre". Par ailleurs, il semble que le phénomène de la transmigration idéologique a définitivement transformé le discours du conquérant par l'appropriation des autochtones de la religion pour en faire un étendard de l'expansion de l'islam.

Tariq Ibn Zayed, commandant les troupes conquérantes de l'Espagne achève le processus de la transformation onomastique entamée dès le début de l'islamisation de l'Afrique du Nord par les chefs de tribus berbères. Bien auparavant, la résistance de Koceila à l'avancée des armées musulmanes s'achève par la mort de Okba Ibn Nafa et entame la reconversion religieuse qui diligente progressivement de nouveaux statuts adoptés par les autochtones pour contourner les mauvaises conditions de la soumission au nouvel ordre de domination. Considérée comme un fait mineur par les historiens, l'image de Tareq Ibn Ziyad transfigure de fond en comble la personnalité maghrébine par l'incorporation d'un large éventail de valeurs nouvelles qui vont façonner par une série de renouvellements, l'identité sous le patronnage du Cheikh qui remplace au fur et mesure de l'islamisation et de l'arabisation, l'Amghar. Il se peut que ce processus de la transformation identitaire occasionne une rupture linguistique en revigorant de nouveau, la diglossie des locuteurs maghrébins. Sur les plan institutionnel, l'autorité du Cheikhat remplace celle de l'Amgharat.(11) Cette transmigration idéologique a bien été «étudiée par Y. Moderan lorsqu'il examine le rôle des Louata dans l'expansion de l'islam en Afrique du Nord.(12)

Au faits de l'histoire, les thèses défendues par les historiens contemporains donnent une idée bien précise de l'écart établi entre ce qui rentre dans l'orbite de la romanité et celui qui lui est extérieur. Une panoplie de regards dénote l'avant-goût amère du vocabulaire utilisé qui ravalent les autochtones au stade de la Sauvagerie qui rappelons-le n'a rien à voir avec celui construit par l'ethnographie européenne du XVIIIe siècle. A la lecture des ouvrages consacrés à l'Afrique du Nord antique, il se confirme que l'optique romaine prévaut dans l'analyse des documents qui, quoiqu'on dise, répondent à la même logique de celui qui les a produits. En d'autres termes, l'incarnation du désordre est toujours amputé aux Berbères. Malgré les efforts accomplis par quelques historiens, l'Afrique du Nord est toujours sujette à de multiples controverses sur l'interprétation des documents épigraphiques. Ces documents n'ont pas suffisamment été l'objet de la critique.

Lorsqu'ils évoquent les Berbères, ils donnent une vision de soumission ou de révolte. Certainement, la prise en considération de l'idée avancée par Frezouls (13) rend beaucoup plus compliquée la tâche de l'historien. Les réflexions de P.A. Fevrier sur l'historiographie française du XIXe siècle, donne la mesure des difficultés de la tâche à entreprendre pour débarrasser "l'image ambiguë" du Maure du parti pris idéologique des historiens latins.(14) A titre indicatif, la consultation documentaire de ce dernier est synthétisée de la façon suivante : "Les archéologues et historiens sont donc prisonniers d'une série de visions qui leur viennent d'ailleurs que des textes épigraphiques ou du simple inventaire archéologique qui ne lui convient pas mais reste régressive par rapport à l'ambiguïté de l'image du Maure qu'il a constaté par ailleurs." (15)

Au final, passer au crible les historiographies gréco-latine et arabo-musulmane permet de mieux saisir le discours du faux semblant et de mieux situer l'impact de la vision des auteurs anciens sur l'historiographie moderne. Il s'agit de beaucoup de domaines où la logique du discours doit être renversée. Pour peu que la voie de la critique soit viable, tout autant l'image du barbare véhiculée par Saint Augustin endommage la personnalité amazighe que l'histoire des dynasties Berbère d'Ibn Khaldoun recèle des insuffisances critériologiques d'un monde à part qui précisément refuse d'écrire son histoire. Vue sous cet angle, l'histoire politique de l'Afrique du Nord est toujours, une diffraction.

F. Hamitouche

