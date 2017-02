Arrestation spectaculaire d’un dangereux gang armé à Barika

Dans la semaine,les service des enquêtes et recherches de la police de la daira de Barika ont pu mettre hors d'état de nuire trois individus récidivistes âgés entre 31 et 49 ans.

Selon nos sources, les individus en question sont impliqués dans plusieurs affaires de vols de voitures, camions, tracteurs et de trafic des armes à feu (4 pistolets) avec un important lot de munitions de divers calibres en plus d'une quantité de poudre noire. Trois autres individus considérés comme des complices sont activement recherchés.

Selon nos sources d'informations, les prévenus ont été arrêtés à proximité de la ville de Barika avec en leur possession quatre pistolets, une importante quantité de munition soit 124 balles, 152 capsules de recharges de différents calibres, 170 cartouches de fusil de chasse en plus de 2 kilogrammes de poudre noire (substance explosive), 31 antivols, deux camions poids lourd, un tracteur, cinq voitures, type léger, de marque Hundai, Chevrolet-Sail, Accent, ainsi qu'un véhicule commercial de marque Renault-Kango et autres.

Ces individus ont été arrêtés et ont été présentés devant la cour près le tribunal de Barika. Une enquête est en cours. Dans le même sillage et la même semaine, vers 7h du matin les services de police de Batna, ont pu appréhender et ont récupéré une voiture touristique signalée volée deux jours auparavant par deux individus âgés entre 20 et 23 ans. Les prévenus ont été placés en détention préventive sous les chefs d'inculpation de constitution d'une association de malfaiteurs. Une enquête a été diligentée par les mêmes services.

Ce fléau de trafic d'armes et de vols a pris de l'ampleur dans la wilaya. Faut-il rappeler que la wilaya de Batna est renommée par la hausse du nombre de crimes commis, apprend-on.

Abdelmadjid Benyahia