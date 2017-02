La population de Sidi-Aich au secours d’un jeune père entre la vie et la mort

Depuis quelques jours, les jeunes de la ville de Sidi-Aich (Bejaia) se mobilisent pour sauver la vie d’un jeune père de famille, Samir Thorshiat, un homme très apprécié pour ses services rendus dans sa ville.

Samir Thorshiat est atteint d’une cirrhose hépatique à un stade très avancé et qui nécessite une greffe urgente en France.

En Algérie, le traitement de sa maladie n’est pas assuré par les établissements hospitaliers publics ou privés. La Caisse Nationale des Assurances Sociales (CNAS) refuse également de prendre en charge ses soins à l’étranger, ces derniers dépasseraient les 100 000 Euros.

Les jeunes mobilisés pour aider Samir Thorshiat à se faire opérer en France.

Mourad Mazouz avec tous ses amis mobilisés pour cette noble cause en Algérie et en France, espèrent trouver des bénévoles pour l’aider à mettre en place des actions afin de récupérer des fonds. "Cette greffe est la seule chance qu’il lui reste. Sinon Samir n’aura plus que quelques mois à vivre". Aujourd’hui, la famille doit encore trouver 90 000 euros avant qu’il ne soit trop tard.

Ses proches lancent un appel à tous les algériens, aux chefs d’entreprises où qu’ils soient, de venir en aide à ce jeune père en attendant la réaction des ministères de la santé et de la solidarité.

Y. A.

Si vous souhaitez aider ce jeune parent d’une petite Alina de 2 ans, une cagnotte a été mise en place.

www.cotizup.com/sauvons-samir

Contact :

Algérie : Achour Tourchiat : 05 50 88 37 88

Association humanitaire TAFRARA I TELSA : 05 50 84 96 58.

France : Mazouz Nabil 06 58 83 60 85

Sahli Mourad: 07 55 16 81 32.