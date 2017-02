Bachar Al Assad, le président syrien, serait-il paralysé du bras gauche ? (Vidéo)

Beaucoup de rumeurs couraient ses derniers temps sur la santé du président syrien Bachar Al-Assad. Les unes le déclarent mort, d'autres, blessé par l'un de ses gardes du corps et d'autres, atteint à l'œil et encore victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC).

Pour mettre fin à tous ces ouï-dire, l'agence de presse officielle syrienne SANA a diffusé lundi dernier une courte vidéo le montrant recevoir la délégation parlementaire belge, mais ces images n'ont qu'amplifié encore plus le doute sur la santé de ce président qui a nous habitué à apparaître souvent debout et dynamique avec sa stature de sportif. Cette fois on le voit assis face à ses interlocuteurs en train de leur parler en agitant sa main droite, mais son bras gauche posé sur le bord de son siège était quasiment immobile sans le moindre petit mouvement durant toute la vidéo.

Bachar Al-Assad a-t-il perdu l'usage de son bras gauche ? Les jours à venir nous le diront sûrement, mais est-ce que la paralysée, la cécité, la folie … peuvent-elles déboulonner les présidents, les rois, les princes, les émirs et les monarques arabes de leurs trônes ?

La réponse est évidente, il n'y a que le sommeil éternel qui le peut. Mais même si la faucheuse les fauche, n'apparaîtrait-il pas un petit Assad, un petit président, un petit roi … derrière le défunt ?

Rachid Mouaci

Vidéo