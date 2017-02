La vente sans facturation a atteint 60 milliards de dinars en 2016

Le chiffre d'affaires dissimulé de transactions commerciales sans factures, mises au jour par les services de contrôle du ministère du Commerce, a atteint 59,29 milliards de dinars (mds DA) en 2016 contre 64,48 mds DA en 2015, en baisse de 8%, indique un bilan de ce ministère.

Par répartition régionale, ce sont les régions de Batna et de Saida où a été constaté le plus grand nombre de cette catégorie d'infractions (plus de 13 mds DA chacune), suivies des régions de Ouargla (10,91 mds DA), d’Oran (6,7 mds DA), de Blida (4,4 mds DA), de Sétif (3,4 mds DA), d’Alger (3,2 mds DA), d’Annaba (2,6 mds DA) et de Bechar (1 milliard DA), selon le bilan présenté lors d’une rencontre entre le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville et ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, et les cadres du ministère du Commerce.